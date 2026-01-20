Allerta meteo: Sicilia, Calabria e Sardegna piegate dal ciclone. Scuole chiuse anche mercoledì 21 gennaio

Allerta rossa su Calabria, Sicilia e Sardegna per l’ondata di maltempo che sta colpendo il Sud Italia, con piogge torrenziali, mareggiate e forti raffiche di vento. In Sicilia l’arrivo del ciclone Harry ha già provocato decine di danni e disagi: scuole chiuse in circa 150 comuni e 190 persone evacuate in via precauzionale, soprattutto nelle province orientali dell’Isola.

Complessivamente sono oltre 640 gli interventi dei vigili del fuoco tra Sicilia, Calabria e Sardegna (aggiornati alla mattina del 20 gennaio). La Protezione civile invita alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti nelle zone più colpite.

Si attendono aggiornamento dal prossimo bollettino della protezione civile per capire se anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio le scuole rimarranno chiuse o meno.

Elenco scuole chiuse 21 gennaio

Sicilia

Provincia di Messina

Fiumedinisi

Letojanni

Giardini

Santa Teresa di Riva

Provincia di Catania

Catania

Castiglione di Sicilia

Aci Sant’Antonio

Belpasso

Scordia

Acireale

Biancavilla

provincia di Siracusa

Siracusa

Francoforte

Portopalo di Capo Passero

Avola

Melilli

Carletini

Noto

Priolo Gargallo

Calabria

Provincia di Catanzaro

Catanzaro

Lamezia Terme

Palermiti

Pentone

Settingiano

Simeri Crichi

Soverato

Squillace

Taverna

Tiriolo

Badolato

Girifalco

Miglierina

Nocera Terinese

Marcellinara

Provincia di Cosenza

Oriolo

Provincia di Vibo Valentia

Serra San Bruno

Monterosso Calabro

Polia

San Nicola Da Crissa

Brognaturo

Provincia di Crotone

Crotone

Cirò

San Nicola dell’Alto



Provincia di Reggio Calabria

Agnana

Benestare

Melito di Porto Salvo

Marina di Gioiosa Jonica

Bova Marina

Samo

Caulonia

Sant’Ilario dello Ionio

Villa San Giovanni

Cittanova

Rizziconi

Siderno

Melicucco

Anoia

Polistena

Il disastro in Sicilia

Come riporta Repubblica, tra le situazioni più critiche quella di Santa Teresa di Riva, nel Messinese, dove le forti mareggiate hanno aperto una voragine sul lungomare. Un’auto, nonostante il divieto di transito, è precipitata nel cedimento: il conducente, un anziano, è rimasto ferito. Durante le operazioni di soccorso anche un’ambulanza del 118 è stata investita da un’onda anomala. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Messina, Catania e Siracusa.

Ancora isolate le isole Eolie, dove i collegamenti marittimi sono sospesi da ieri pomeriggio. A Lipari e Vulcano il mare ha invaso banchine e strade costiere, portando detriti e sabbia fino alle abitazioni. Nel porto di Catania è affondato un peschereccio, riaccendendo le polemiche sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture portuali.

Frane e crolli in Calabria

In Calabria la pioggia ha causato frane e crolli. A San Mauro Marchesato, nel Crotonese, è ceduta un’ala del cimitero comunale: una ventina di bare sono finite in un burrone dopo oltre 180 millimetri di pioggia caduti in 24 ore. Gravi danni anche nel Reggino, dove le mareggiate hanno distrutto tratti di lungomare, in particolare a Melito Porto Salvo.

La situazione in Sardegna

Situazione di massima attenzione anche in Sardegna. A Tortolì un albero è caduto su un’auto in transito ferendo due persone. A Capoterra il mare ha raggiunto alcune strade del centro abitato, mentre resta alto il rischio di piena sui fiumi Flumineddu e Flumendosa. In Ogliastra sono stati ritrovati vivi i due pastori dispersi dopo l’esondazione di un corso d’acqua.