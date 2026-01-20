Allerta meteo: Sicilia, Calabria e Sardegna piegate dal ciclone. Scuole chiuse anche mercoledì 21 gennaio

Allerta rossa su Calabria, Sicilia e Sardegna per l’ondata di maltempo che sta colpendo il Sud Italia, con piogge torrenziali, mareggiate e forti raffiche di vento. In Sicilia l’arrivo del ciclone Harry ha già provocato decine di danni e disagi: scuole chiuse in circa 150 comuni e 190 persone evacuate in via precauzionale, soprattutto nelle province orientali dell’Isola.
Complessivamente sono oltre 640 gli interventi dei vigili del fuoco tra Sicilia, Calabria e Sardegna (aggiornati alla mattina del 20 gennaio). La Protezione civile invita alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti nelle zone più colpite.
Si attendono aggiornamento dal prossimo bollettino della protezione civile per capire se anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio le scuole rimarranno chiuse o meno.
Provincia di Messina
Provincia di Catania
provincia di Siracusa
Provincia di Catanzaro
Provincia di Cosenza
Provincia di Vibo Valentia
Provincia di Crotone
Provincia di Reggio Calabria
Come riporta Repubblica, tra le situazioni più critiche quella di Santa Teresa di Riva, nel Messinese, dove le forti mareggiate hanno aperto una voragine sul lungomare. Un’auto, nonostante il divieto di transito, è precipitata nel cedimento: il conducente, un anziano, è rimasto ferito. Durante le operazioni di soccorso anche un’ambulanza del 118 è stata investita da un’onda anomala. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Messina, Catania e Siracusa.
Ancora isolate le isole Eolie, dove i collegamenti marittimi sono sospesi da ieri pomeriggio. A Lipari e Vulcano il mare ha invaso banchine e strade costiere, portando detriti e sabbia fino alle abitazioni. Nel porto di Catania è affondato un peschereccio, riaccendendo le polemiche sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture portuali.
In Calabria la pioggia ha causato frane e crolli. A San Mauro Marchesato, nel Crotonese, è ceduta un’ala del cimitero comunale: una ventina di bare sono finite in un burrone dopo oltre 180 millimetri di pioggia caduti in 24 ore. Gravi danni anche nel Reggino, dove le mareggiate hanno distrutto tratti di lungomare, in particolare a Melito Porto Salvo.
Situazione di massima attenzione anche in Sardegna. A Tortolì un albero è caduto su un’auto in transito ferendo due persone. A Capoterra il mare ha raggiunto alcune strade del centro abitato, mentre resta alto il rischio di piena sui fiumi Flumineddu e Flumendosa. In Ogliastra sono stati ritrovati vivi i due pastori dispersi dopo l’esondazione di un corso d’acqua.