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21.01.2026
Aggiornato il 22.01.2026 alle 00:50

Allerta meteo 22 gennaio: ancora scuole chiuse in Sicilia e Calabria. Ecco dove

Redazione
Indice
Elenco scuole chiuse 22 gennaio 2026
I danni in Sicilia e Calabria
ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 21 GENNAIO 2026
ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 20 GENNAIO 2026
ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 19 GENNAIO 2026

L’Italia meridionale e le Isole maggiori restano sotto la morsa del maltempo causato dal ciclone Harry. Dopo i gravi disagi registrati nei giorni scorsi, anche per domani, giovedì 22 gennaio, le previsioni meteo indicano il persistere di piogge intense e forti raffiche di vento. Sebbene la fase più critica sembri ormai alle spalle, le condizioni atmosferiche continuano a destare preoccupazione, spingendo diversi Comuni a disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza.

Elenco scuole chiuse 22 gennaio 2026

Sicilia

Provincia di Messina

  • Letojanni
  • Santa Teresa di Riva
  • Giardini Naxos
  • Forza d’Agrò

Provincia di Catania

  • Catania
  • Adrano

Calabria

Provincia di Catanzaro

  • Catanzaro – chiuse le scuole del quartiere Lido. In particolare, si legge dalla comunicazione:
    – I.C. Vivaldi (plessi Porto, Murano, Casciolino e scuola secondaria di I grado Vivaldi, su Viale Crotone);
    – IIS Fermi (entrambi i Plessi: Via Carlo Pisacane e Viale Crotone);
    – PTP “Grimaldi – Pacioli- Petrucci – Ferraris- Maresca  (plesso ex Petrucci, in Via Melito Porto Salvo e plesso Pacioli).
    A questo elenco si aggiungono le scuole private e paritarie del quartiere Lido.  
  • Marcellinara (scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado)

Provincia di Cosenza

  • San Giovanni in Fiore

I danni in Sicilia e Calabria

Le regioni maggiormente colpite restano la Calabria e soprattutto la Sicilia, dove anche oggi, mercoledì 21 gennaio, è stata diramata un’allerta rossa. Le amministrazioni locali stanno monitorando costantemente l’evolversi della situazione e non si esclude che, nelle prossime ore, l’elenco dei Comuni interessati possa ampliarsi, coinvolgendo anche altre regioni.

In Sicilia, per la giornata di domani è stata disposta la chiusura delle scuole a Letojanni, Giardini Naxos, Forza d’Agrò e Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove una violenta mareggiata ha causato ingenti danni al lungomare. Stop anche a Catania e in provincia, ad Adrano. Ad Aci Castello, inoltre, le scuole resteranno chiuse sia giovedì 22 sia venerdì 23 gennaio, per consentire interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.

In Calabria, il Comune di Catanzaro ha disposto per domani la chiusura delle scuole situate nel quartiere marinaro, al fine di effettuare una ricognizione completa dei danni e garantire condizioni adeguate di sicurezza per studenti e personale.

Come ribadito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, i giorni di lezione persi a causa del maltempo rientrano tra le “cause di forza maggiore” e non dovranno essere recuperati: l’anno scolastico resta dunque valido anche in assenza del raggiungimento dei 200 giorni di lezione previsti.

ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 21 GENNAIO 2026

ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 20 GENNAIO 2026

ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 19 GENNAIO 2026

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