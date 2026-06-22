Calendari scolastici 2026/2027, la tabella ministeriale con tutte le date regione per regione. Pubblicata anche l’ordinanza con le date degli esami 2027

Il MIM ha pubblicato l’Ordinanza relativa al calendario delle festività e degli esami – anno scolastico 2026/2027.
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2026/2027, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2027, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.
L’esame di maturità conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2026/2027 – compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il 16 giugno 2027 alle ore 8.30.
La prima prova scritta suppletiva si svolge il 1° luglio 2027 alle ore 8.30.
Il calendario delle festività nazionali relativo all’anno scolastico 2026/2027 è il seguente:
Le Regioni determinano il calendario scolastico. Per tutte le date, rimandiamo a questa notizia.
In proposito, il MIM ha pubblicato un file excel con tutte le date.