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Prima Ora | Notizie del 22 giugno

Attualità
22.06.2026

Calendari scolastici 2026/2027, la tabella ministeriale con tutte le date regione per regione. Pubblicata anche l’ordinanza con le date degli esami 2027

Lara La Gatta
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Indice
Esami primo ciclo
Esami di Maturità
Calendario delle festività nazionali
Calendari scolastici regionali

Il MIM ha pubblicato l’Ordinanza relativa al calendario delle festività e degli esami – anno scolastico 2026/2027.

Esami primo ciclo

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2026/2027, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2027, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Esami di Maturità

L’esame di maturità conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2026/2027 – compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il 16 giugno 2027 alle ore 8.30.

La prima prova scritta suppletiva si svolge il 1° luglio 2027 alle ore 8.30.

Calendario delle festività nazionali

Il calendario delle festività nazionali relativo all’anno scolastico 2026/2027 è il seguente:

  • tutte le domeniche;
  • il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia;
  • il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre, Natale;
  • il 26 dicembre;
  • il 1° gennaio, Capodanno;
  • il 6 gennaio, Epifania;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
  • il 1° maggio, Festa del Lavoro;
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  • la festa del Santo Patrono.

      Calendari scolastici regionali

      Le Regioni determinano il calendario scolastico. Per tutte le date, rimandiamo a questa notizia.

      In proposito, il MIM ha pubblicato un file excel con tutte le date.

      calendario scolastico
      Allegati
      Riepilogo Calendari scolastici regionali a.s. 2026_2027_

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