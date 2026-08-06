Arretrati scuola 2026, ai dirigenti spettano più di 6mila euro: attesa per tutto il personale scolastico

Rinnovo contratto scuola: lo scorso 22 luglio c’è stato l’ultimo incontro per la parte normativa, che sarà aggiornato a settembre. La parte economica, che prevede aumenti e arretrati, è stata siglata lo scorso 1° luglio in via definitiva. Ma quando arriveranno i soldi degli arretrati? Inizialmente si è parlato di luglio, poi di agosto, poi addirittura di settembre.

Lo scorso 30 luglio, alcuni docenti e Ata hanno potuto visionare il cedolino dello stipendio di agosto su NoiPa. Per tutti dovrebbe essere visibile questa settimana, la prima di agosto. Degli arretrati, a quanto risulta da nostre fonti, non c’è traccia, da qui un’ondata di indignazione: molti docenti e Ata avrebbero visto importi anche più bassi del solito.

Bisogna specificare in ogni caso che per ora è visibile l’importo totale, non la busta paga con le varie voci: non è ancora chiaro se comprensivo o meno di aumenti.

Per quanto riguarda gli arretrati, si attende una emissione speciale, slegata dal cedolino. Questa, secondo quanto riportato da Anief, dovrebbe avvenire il prossimo 11 agosto. Secondo il sindacato si potranno vedere gli aumenti il prossimo 17 agosto.

Aumenti e arretrati anche per i dirigenti scolastici

Nel frattempo anche i dirigenti scolastici attendono i loro arretrati. Oggi, 6 agosto, è stato siglato il Ccnl 2022/2024 in via definitiva: come ricorda Anp, che ne chiede l’immediata erogazione, per loro l’aumento a regime è di 320 euro lordi mensili comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale e dell’anticipazione CCNL.

Gli arretrati, calcolati alla data del 31 agosto 2026, ammontano a 6.337,82 euro lordi per tutti i ds entrati in servizio entro il 31 dicembre 2023.

La nota NoiPa

NoiPA, con una nota pubblicata lo scorso 8 luglio, ha confermato che “applicherà sul cedolino mensile di agosto gli adeguamenti tabellari previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al periodo 2025-2027 e sottoscritto il 1° luglio scorso presso l’Aran”. Per la scuola gli aumenti mensili ammontano a 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale Ata, mentre gli arretrati sono pari rispettivamente a 855 e 633 euro.

Con l’emissione speciale, la cui esigibilità è prevista entro agosto 2026, saranno liquidati gli arretrati per il 2025 e il 2026, inclusa la mensilità di luglio, al netto dell’Indennità di Vacanza Contrattuale già erogata dal 1° aprile 2025.