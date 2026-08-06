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Docenti
06.08.2026

Procedura per la selezione di 375 docenti per la costituzione del GIT: requisiti, compiti e modalità selettive

Salvatore Pappalardo
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Indice
Durata del GIT
Modalità e criteri selettivi
Requisiti
Tempi e modalità per la partecipazione
Graduatorie
Compiti del GIT
Spettanze ai componenti il GIT

In riscontro a quanto previsto dall’art. 9 del decreto 66 del 2017, gli USR sono autorizzati a operare una selezione di docenti specializzati sul sostegno al fine di costituire il Gruppo per l’Inclusione Territoriale per ciascun ambito territoriale provinciale, o a livello di città metropolitana.

Durata del GIT

Il GIT, dal momento della sua costituzione dura in carica tre anni; per comprovati motivi, può essere rinnovato prima della naturale scadenza, con decreto del Direttore generale o del Dirigente titolare dell’USR.

Modalità e criteri selettivi

La modalità selettiva consiste oltre che nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, in un colloquio finale con una commissione, istituita presso l’USR, presieduta da un Dirigente tecnico o amministrativo e composta da personale dello stesso ufficio.

Requisiti

Possono accedere alla procedura di selezione i docenti di ruolo, specializzati sul sostegno didattico, che abbiano superato il periodo di prova e che abbiano acquisito esperienza nell’ambito dell’inclusione con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale dell’ICF, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative.

Tempi e modalità per la partecipazione

Gli USR, con proprio avviso pubblico, comunicheranno il numero dei posti da coprire, i tempi e la procedura per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e i titoli valutabili.

Graduatorie

Sarà cura della commissione, a ciò preposta, sulla base della procedura selettiva prevista, a formulare una graduatoria sulla base del punteggio spettante in relazione ai titoli posseduti e al risultato del colloquio finale.

Compiti del GIT

Il GIT, agisce in coordinamento con l’Ufficio scolastico regionale, ovvero con l’Ufficio di ambito territoriale, ha il compito di supportare le scuole

  • nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS;
  • nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’inclusione della singola istituzione;
  • nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva;
  • nella consultazione e programmazione delle attività;
  • collaborazione con il CLI per la realizzazione del PEI.

Spettanze ai componenti il GIT

I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche e agli stessi è riconosciuto un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, il cui importo è definito con apposita sessione contrattuale nazionale.

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