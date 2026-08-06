Procedura per la selezione di 375 docenti per la costituzione del GIT: requisiti, compiti e modalità selettive

In riscontro a quanto previsto dall’art. 9 del decreto 66 del 2017, gli USR sono autorizzati a operare una selezione di docenti specializzati sul sostegno al fine di costituire il Gruppo per l’Inclusione Territoriale per ciascun ambito territoriale provinciale, o a livello di città metropolitana.

Durata del GIT

Il GIT, dal momento della sua costituzione dura in carica tre anni; per comprovati motivi, può essere rinnovato prima della naturale scadenza, con decreto del Direttore generale o del Dirigente titolare dell’USR.

Modalità e criteri selettivi

La modalità selettiva consiste oltre che nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, in un colloquio finale con una commissione, istituita presso l’USR, presieduta da un Dirigente tecnico o amministrativo e composta da personale dello stesso ufficio.

Requisiti

Possono accedere alla procedura di selezione i docenti di ruolo, specializzati sul sostegno didattico, che abbiano superato il periodo di prova e che abbiano acquisito esperienza nell’ambito dell’inclusione con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale dell’ICF, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative.

Tempi e modalità per la partecipazione

Gli USR, con proprio avviso pubblico, comunicheranno il numero dei posti da coprire, i tempi e la procedura per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e i titoli valutabili.

Graduatorie

Sarà cura della commissione, a ciò preposta, sulla base della procedura selettiva prevista, a formulare una graduatoria sulla base del punteggio spettante in relazione ai titoli posseduti e al risultato del colloquio finale.

Compiti del GIT

Il GIT, agisce in coordinamento con l’Ufficio scolastico regionale, ovvero con l’Ufficio di ambito territoriale, ha il compito di supportare le scuole

nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS;

nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’inclusione della singola istituzione;

nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva;

nella consultazione e programmazione delle attività;

collaborazione con il CLI per la realizzazione del PEI.

Spettanze ai componenti il GIT

I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche e agli stessi è riconosciuto un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, il cui importo è definito con apposita sessione contrattuale nazionale.