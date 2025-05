Calendario scolastico 2025/26, in Campania lezioni al via il 15 settembre: ultimo giorno di scuola il 6 giugno

Calendario scolastico 2025/26, in Campania lezioni al via il 15 settembre: ultimo...

In Campania, l’anno scolastico 2025-2026 inizierà lunedì 15 settembre 2025 e terminerà sabato 6 giugno 2026. Il calendario scolastico regionale è stato ufficialmente approvato e sarà valido per tutte le scuole, di ogni ordine e grado, oltre che per tutti i percorsi formativi. Gli studenti frequenteranno le lezioni per un totale di 203 giorni.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, le attività continueranno fino al 30 giugno 2026.

L’annuncio è stato dato da Lucia Fortini, assessora regionale alla Scuola, alle Politiche sociali e giovanili.

Anche nel 2025-26 sono previsti giorni festivi e ponti.

Per chi vive a Napoli, la festa di San Gennaro, patrono della città, sarà celebrata venerdì 19 settembre.

A seguire ci sarà Ognissanti, il 1° novembre, che cade di sabato. Lunedì 8 dicembre si festeggerà l’Immacolata.

Le vacanze di Natale inizieranno martedì 23 dicembre 2025 e termineranno martedì 6 gennaio 2026.

Il Carnevale sarà celebrato lunedì 16 e martedì 17 febbraio, in occasione del martedì grasso.

Le vacanze pasquali andranno da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile.

Sono poi previsti altri giorni festivi: sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), venerdì 1° maggio (Festa dei Lavoratori) e martedì 2 giugno (Festa della Repubblica).

In aggiunta, le scuole potranno scegliere in autonomia alcune giornate per sospendere le lezioni in occasione di particolari ricorrenze.