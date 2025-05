Calendario scolastico 2025/26, in Toscana tutti sui banchi il 15 settembre: ultimo giorno di scuola il 10 giugno

Calendario scolastico 2025/26, in Toscana tutti sui banchi il 15 settembre: ultimo...

La Regione Toscana con la Delibera di Giunta regionale n. 288 del 27/03/2017 ha approvato le Linee guida per la determinazione del Calendario scolastico 2017/2018 e per tutti gli anni successivi per le scuole di ogni ordine e grado che hanno sede nella nostra regione.

Per l’anno scolastico 2025-2026 la data di avvio delle lezioni è fissata al 15 settembre 2025.

Queste sono le sospensioni obbligatorie delle lezioni:

Vacanze natalizie : da martedì 24 dicembre 2025 a lunedì 06 gennaio 2026 compresi.

: da martedì 24 dicembre 2025 a lunedì 06 gennaio 2026 compresi. Vacanze pasquali: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 compresi.

La Festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, per il 2025 Domenica, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

Il termine delle lezioni è invece fissato a mercoledì 10 giugno 2026 (30 giugno 2026 per la scuola dell’infanzia).

Tutti gli adattamenti che le istituzioni scolastiche riterranno opportuno apportare al calendario, dovranno essere assunti in tempo utile per poter essere comunicati alle famiglie, agli Enti locali interessati e alla Regione Toscana, possibilmente entro il termine delle attività didattiche relative all’anno scolastico in corso, quindi entro il 30 giugno 2025.



Le scuole devono inviare a mezzo e-mail il calendario approvato, utilizzando esclusivamente la Scheda Anno Scolastico 2025-2026 (Allegato B alla Circolare) scrivendo a: