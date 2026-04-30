Calendario scolastico 2026/27, in Sardegna tutti in classe il 16 settembre 2026. Ultimo giorno di scuola l’8 giugno 2027

Il 16 settembre 2026 è il primo giorno di scuola deliberato dalla Giunta Regionale della Sardegna per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna. L’ultimo giorno è fissato invece per l’8 giugno 2027, ad eccezione delle scuole dell’infanzia che termineranno il 30 giugno.
I giorni di lezione saranno complessivamente 204 (203 nel caso in cui si festeggi il Santo Patrono in un giorno della settimana).
Il calendario per l’anno scolastico 2026/2027 è stato predisposto tenendo conto delle seguenti festività fissate dalla normativa statale:
- Tutte le domeniche;
- 4 ottobre 2026 – Patrono d’Italia (L. 151/2025);
- 1° novembre 2026 – Festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre 2026 – Immacolata Concezione;
- 25 dicembre 2026 – Natale;
- 26 dicembre 2026 – Santo Stefano;
- 1° gennaio 2027 – Capodanno;
- 6 gennaio 2027 – Epifania;
- 29 marzo 2027 – Lunedì dell‘Angelo;
- 25 aprile 2027 – Anniversario della Liberazione;
- 1° maggio 2027 – Festa del Lavoro;
- 2 giugno 2027 – Festa nazionale della Repubblica;
- Festa del Santo Patrono (secondo la normativa vigente, se ricade in un giorno di lezione).
Sono inoltre individuate le seguenti ulteriori sospensioni:
- Vacanze natalizie dal 23 al 31 dicembre 2026 e dal 2 al 5 gennaio 2027;
- 9 febbraio 2027: Martedì Grasso;
- Vacanze pasquali dal 25 marzo al 27 marzo 2027;
- 30 marzo 2027 (martedì successivo al Lunedì dell’Angelo);
- 28 aprile 2027: Sa Die de sa Sardigna;
- 2 giorni a disposizione del Consiglio d’Istituto (1 nel caso in cui la Festa del Santo Patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico).