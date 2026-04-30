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Attualità
30.04.2026

Calendario scolastico 2026/27, in Sardegna tutti in classe il 16 settembre 2026. Ultimo giorno di scuola l’8 giugno 2027

Lara La Gatta

Il 16 settembre 2026 è il primo giorno di scuola deliberato dalla Giunta Regionale della Sardegna per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna. L’ultimo giorno è fissato invece per l’8 giugno 2027, ad eccezione delle scuole dell’infanzia che termineranno il 30 giugno.

I giorni di lezione saranno complessivamente 204 (203 nel caso in cui si festeggi il Santo Patrono in un giorno della settimana).

Il calendario per l’anno scolastico 2026/2027 è stato predisposto tenendo conto delle seguenti festività fissate dalla normativa statale:

  • Tutte le domeniche;
  • 4 ottobre 2026 – Patrono d’Italia (L. 151/2025);
  • 1° novembre 2026 – Festa di tutti i Santi;
  • 8 dicembre 2026 – Immacolata Concezione;
  • 25 dicembre 2026 – Natale;
  • 26 dicembre 2026 – Santo Stefano;
  • 1° gennaio 2027 – Capodanno;
  • 6 gennaio 2027 – Epifania;
  • 29 marzo 2027 – Lunedì dell‘Angelo;
  • 25 aprile 2027 – Anniversario della Liberazione;
  • 1° maggio 2027 – Festa del Lavoro;
  • 2 giugno 2027 – Festa nazionale della Repubblica;
  • Festa del Santo Patrono (secondo la normativa vigente, se ricade in un giorno di lezione).

Sono inoltre individuate le seguenti ulteriori sospensioni:

  • Vacanze natalizie dal 23 al 31 dicembre 2026 e dal 2 al 5 gennaio 2027;
  • 9 febbraio 2027: Martedì Grasso;
  • Vacanze pasquali dal 25 marzo al 27 marzo 2027;
  • 30 marzo 2027 (martedì successivo al Lunedì dell’Angelo);
  • 28 aprile 2027: Sa Die de sa Sardigna;
  • 2 giorni a disposizione del Consiglio d’Istituto (1 nel caso in cui la Festa del Santo Patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico).
calendario scolasticoSardegna

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