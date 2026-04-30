Calendario scolastico 2026/27, in Sardegna tutti in classe il 16 settembre 2026. Ultimo giorno di scuola l’8 giugno 2027

Il 16 settembre 2026 è il primo giorno di scuola deliberato dalla Giunta Regionale della Sardegna per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna. L’ultimo giorno è fissato invece per l’8 giugno 2027, ad eccezione delle scuole dell’infanzia che termineranno il 30 giugno.

I giorni di lezione saranno complessivamente 204 (203 nel caso in cui si festeggi il Santo Patrono in un giorno della settimana).

Il calendario per l’anno scolastico 2026/2027 è stato predisposto tenendo conto delle seguenti festività fissate dalla normativa statale:

Tutte le domeniche;

4 ottobre 2026 – Patrono d’Italia (L. 151/2025);

1° novembre 2026 – Festa di tutti i Santi;

8 dicembre 2026 – Immacolata Concezione;

25 dicembre 2026 – Natale;

26 dicembre 2026 – Santo Stefano;

1° gennaio 2027 – Capodanno;

6 gennaio 2027 – Epifania;

29 marzo 2027 – Lunedì dell‘Angelo;

25 aprile 2027 – Anniversario della Liberazione;

1° maggio 2027 – Festa del Lavoro;

2 giugno 2027 – Festa nazionale della Repubblica;

Festa del Santo Patrono (secondo la normativa vigente, se ricade in un giorno di lezione).

Sono inoltre individuate le seguenti ulteriori sospensioni: