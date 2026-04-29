Veneto, ecco il calendario scolastico 2026/27: si torna sui banchi il 10 settembre 2026 fino al 12 giugno 2027

Con Deliberazione n. 239 del 14/4/2026 la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2026-2027.
L’inizio dell’attività didattica è fissata a giovedì 10 settembre 2026, mentre l’ultimo giorno di scuola è sabato 12 giugno 2027.
Le sospensioni delle lezioni sono le seguenti:
- da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre 2026 (sospensione in corrispondenza della solennità di tutti i Santi);
- lunedì 7 dicembre 2026 (ponte dell’Immacolata);
- da giovedì 24 dicembre 2026 a martedì 5 gennaio 2027 (vacanze natalizie);
- da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio 2027 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027 (vacanze pasquali);
- da giovedì 29 aprile a venerdì 30 aprile 2027 (sospensione in corrispondenza della festa del Lavoro);
- da lunedì 31 maggio a martedì 1° giugno 2027 (ponte festa nazionale della Repubblica).
Per le scuole dell’infanzia, il termine delle attività è il 30 giugno 2027.