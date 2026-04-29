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Attualità
29.04.2026

Veneto, ecco il calendario scolastico 2026/27: si torna sui banchi il 10 settembre 2026 fino al 12 giugno 2027

Lara La Gatta

Con Deliberazione n. 239 del 14/4/2026  la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2026-2027. 

L’inizio dell’attività didattica è fissata a giovedì 10 settembre 2026, mentre l’ultimo giorno di scuola è sabato 12 giugno 2027.

Le sospensioni delle lezioni sono le seguenti:

  • da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre 2026 (sospensione in corrispondenza della solennità di tutti i Santi);
  • lunedì 7 dicembre 2026 (ponte dell’Immacolata);
  • da giovedì 24 dicembre 2026 a martedì 5 gennaio 2027 (vacanze natalizie);
  • da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio 2027 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
  • da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027 (vacanze pasquali);
  • da giovedì 29 aprile a venerdì 30 aprile 2027 (sospensione in corrispondenza della festa del Lavoro);
  • da lunedì 31 maggio a martedì 1° giugno 2027 (ponte festa nazionale della Repubblica).

Per le scuole dell’infanzia, il termine delle attività è il 30 giugno 2027.

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