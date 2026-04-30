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Elenchi regionali 2026/2027, compilazione domande nella prima metà di maggio

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30.04.2026

Elenchi regionali 2026/2027, compilazione domande nella prima metà di maggio – DIRETTA ore 14:30

Redazione
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La diretta della Tecnica risponde live
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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito, con il decreto n. 68 del 22 aprile 2026, le modalità di costituzione e funzionamento degli elenchi regionali dei docenti per l’anno scolastico 2026/2027. Questa misura, che si inserisce nel quadro delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a ottimizzare il sistema di reclutamento degli insegnanti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Quali saranno i tempi e i modi per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali 2026/2027 Quali aspiranti potranno inserirsi negli elenchi regionali e con quali requisiti? Come funziona la composizione delle graduatorie per coloro che presenteranno istanza di inserimento negli elenchi regionali? In caso di assunzione di immissioni in ruolo da elenco regionale, quale sarà la tipologia di contratto che verrà stipulato? L’aspirante all’inserimento negli elenchi regionali può partecipare al bando per più classi di concorso? Quante domande deve presentare? Come si può conoscere, per ogni regione, la consistenza numerica dei docenti presenti nelle graduatorie di merito dei concorsi attualmente vigenti?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 30 aprile alle ore 14:30. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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