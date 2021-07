Calendario scolastico a.s. 2021/22, in Liguria si rientra il 15 settembre

Anche la regione Liguria ha approvato il calendario scolastico 2021/2022: gli studenti della Liguria torneranno in classe il 15 settembre 2021 e le lezioni termineranno venerdì 10 giugno 2022 per un totale di 206 giorni.

La scuola d’infanzia, invece, si concluderà il 30 giugno 2021.

Le festività, oltre tutte le domeniche e le ricorrenze disposte dallo Stato, sono fissate, sommando le festività nazionali a cui sono agganciate quelle regionali, dal:

dal 24 dicembre al 9 gennaio per le festività natalizie

dal 14 al 19 aprile per le festività pasquali

dal 2 al 5 giugno per la festa della Repubblica.

La delibera raccomanda, nel rispetto di ogni autonomia scolastica, l’utilizzo della didattica digitale a distanza per consentire le lezioni in caso di sospensione dell’attività per eccezionali eventi atmosferici.

“Come lo scorso anno – precisa l’assessore Ilaria Cavo – inseriamo la raccomandazione di usare la dad in caso di eventuali, ci auguriamo pochissime, allerte meteo che portino la sospensione dell’attività didattica”.