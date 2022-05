Calendario scolastico Marche, si torna in classe il 14 settembre 2022

Inizieranno il 14 settembre 2022 e termineranno il 10 giugno 2023 le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione Marche: lo prevede il calendario scolastico 2022/2023 approvato il 16 maggio dalla giunta regionale.

Saranno 208 i giorni di lezione nella scuola primaria e in quella secondaria di primo e secondo grado, 228 per la scuola dell’infanzia.

Le lezioni vengono sospese, oltre che per le festività nazionali, anche nelle seguenti date:

commemorazione dei defunti: 2 novembre 2022;

vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023;

vacanze pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023.

Le Istituzioni scolastiche hanno a disposizione un giorno di ulteriore sospensione dell’attività didattica, qualora la festività del Santo Patrono ricorra in un giorno in cui siano previste lezioni; nel caso in cui la festività del Santo Patrono non ricorra in un giorno in cui siano previste lezioni o ricorra in un giorno festivo, le istituzioni scolastiche possono decidere discrezionalmente di sospendere le lezioni per un giorno liberamente stabilito.

Ci sono poi tre giorni che ricadono nei ‘ponti’ previsti nelle date del: 31/10/22 – 24/04/23 – 03/06/23. In tali giorni le scuole possono discrezionalmente decidere se sospendere o continuare l’attività scolastica.