Calo immatricolazioni, Messa: “Momento di difficoltà nelle famiglie. in Italia troppi Neet, dobbiamo incuriosirli e attrarli”

Calo immatricolazioni, Messa: “Momento di difficoltà nelle famiglie. in Italia troppi Neet,...

Intervenuta a ‘Che giorno è’ in onda su Rai Radio 1, la ministra dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa ha affrontato il tema del calo di immatricolazioni all’università rispetto a un anno fa:

Campanello d’allarme? “E’ sicuramente un qualcosa da non sottovalutare, un trend che va invertito. Dobbiamo dare forte e chiaro il messaggio di quanto è utile avere una laurea e per i nostri giovani di avere un maggiore numero di laureati nelle varie discipline per riuscire a migliorare l’accesso e l’attrattività che sono due fattori che incidono”.

“È un momento di pessimismo anche perché dobbiamo affrontare situazioni al limite della capacità umana. C’è una difficoltà nelle famiglie e nei giovani a prendere decisioni. C’è un dato preoccupante in Italia che è quello dei Neet. Bisogna dare ai giovani l’opportunità di diventare parte attiva della nostra società. L’ingrediente è dare corsi di studio nuovi, più a portata dei nostri giovani. C’è un rinnovamento nella comunicazione e nei contenuti dei corsi di laurea, bisogna anche incuriosire e accompagnare i ragazzi“.