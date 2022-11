Camera dei Deputati, pubblicato bando per sei tirocini universitari rivolto a studenti meritevoli – PDF

Ieri, 14 novembre, è stato pubblicato il bando per la seconda edizione dei tirocini universitari che si svolgeranno presso la Camera dei deputati. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è riservata a studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello o magistrale e a ciclo unico particolarmente meritevoli allo scopo di affinarne il processo di apprendimento e di formazione e di agevolarne le scelte professionali.

L’obiettivo della Camera è quello di aprirsi ai giovani e favorire la conoscenza “sul campo” del ruolo e del funzionamento dell’Istituzione parlamentare e nell’ottica di alimentare percorsi di formazione a beneficio dei giovani. Nel 2021, per questo motivo, ha stipulato una Convenzione con la Fondazione Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane) per lo svolgimento di un “Programma di tirocinio Camera-Università italiane”.

Di cosa si occuperanno i tirocinanti?

I tirocini, in tutto sei, avranno durata di sei mesi, nel periodo febbraio – luglio 2023, e si svolgeranno interamente in presenza. I candidati prescelti attraverso il bando avranno il compito di elaborare studi o ricerche utili nei settori della comunicazione e delle pubblicazioni, dell’archivistica e della biblioteca e della valorizzazione dei beni culturali e architettonici della Camera e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo.

Il bando è aperto a tutti gli studenti di tutte le Università italiane che aderiscono alla Convenzione. Per avere informazioni ulteriori sul progetto è stata creata una pagina apposita consultabile a questo link: https://www.tirocinicrui.it/tirocini-alla-camera-nuova-opportunita-giovani/.