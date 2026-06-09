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09.06.2026

Campi estivi in ritardo per i bambini con disabilità, una nonna: “Perché oltre al dolore si deve soffrire per un diritto?”

Redazione
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Indice
Il vuoto tra fine scuola e centri estivi
Una questione di diritti e di lavoro
L'appello alla politica

Una nonna ha affidato al Corriere della Sera il suo sfogo sulla gestione dei centri estivi comunali per i bambini con disabilità intellettiva. Una denuncia puntuale contro i ritardi burocratici e la mancanza di programmazione che ogni anno, a giugno, lasciano le famiglie nell’incertezza.

Il vuoto tra fine scuola e centri estivi

Il problema si ripete con cadenza annuale: tra inizio e fine giugno le scuole primarie e dell’infanzia terminano le attività, mentre le procedure di affidamento dei centri estivi comunali non sono ancora state completate. A Roma, segnala, la situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che ogni municipio adotta regole, tempistiche e scadenze diverse, costringendo i genitori a un dispendio di tempo che si somma alle difficoltà già quotidiane.

Una questione di diritti e di lavoro

“Per i bambini con disabilità frequentare un centro estivo significa continuità educativa e relazionale e per le famiglie e soprattutto per le donne la possibilità di mantenere un lavoro”, sottolinea la nonna. L’incertezza estiva si aggiunge a un anno intero trascorso a barcamenarsi tra lavoro, burocrazia, cure mediche complesse e difficoltà di ogni genere.

L’appello alla politica

Il tono dello sfogo si fa più duro quando si rivolge direttamente alla classe dirigente. “Mi chiedo spesso dove vivano i nostri politici, dirigenti dei Comuni e i dirigenti scolastici del nostro Paese quando parlano della crisi delle nascite”, scrive la donna, aggiungendo: “da nonna mi chiedo perché oltre al dolore per la malattia di un bambino si debba soffrire per ottenere quello che dovrebbe essere un diritto inalienabile“.

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