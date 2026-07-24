Registrati
Diretta video

Prima Ora - Notizie del 24 luglio

I lettori ci scrivono
24.07.2026

Dirigenti scolastici: 500 euro di aumento

I lettori ci scrivono
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

I dirigenti scolastici italiani sono tra i più pagati in Europa (al vertice della classifica continentale), mentre gli stipendi dei docenti italiani restano tra i più bassi dell’Unione Europea.
A me sembra una una ulteriore umiliazione dei docenti e di tutto il personale Ata. Non capisco i sindacati…
Occorrerebbe uno sciopero convinto per equilibrare gli stipendi dei lavoratori della scuola per raggiungere i livelli di quelli europei.
Tempo fa, un sindacato aveva proposto “il preside eleggibile”, sul modello del Rettore dell’Università. Forse, i sindacati dovrebbero unirsi su questa proposta, seguendo meno i poteri forti per fare emergere i principi di giustizia.

Dario Pagano

Dirigenti scolasticistipendi docenti

PNRR e Scuola, il Ministero cerca 5 dirigenti per il Gruppo di Supporto nazionale

Mobilità Dirigenti scolastici 2026/27, termine prorogato al 3 luglio: domande tramite SIDI

Spezzoni orari inferiori a 7 ore nella scuola secondaria, ecco quali sono le sei fasi da seguire per non commettere errori

Mobilità Dirigenti scolastici 2026/27, il 1° luglio è il termine per presentare domanda tramite SIDI: scadenza anche per i DS che rientrano da posizioni di comando, distacco o incarico all’estero

Fasce di complessità, pubblicato il decreto di attribuzione dei punteggi alle istituzioni scolastiche per il 2026/27

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

La “vecchia” questione del blocco dell’anno 2013 per il personale della scuola. Per risolverla ci vogliono molti soldi e poche chiacchiere

Adalberto Reggiani

Prima di punire i ragazzi, chiediamoci dove erano gli adulti

Redazione

Domande di assegnazione provvisoria 2026/2027, fare attenzione all’atto di notifica per eventuale reclamo

Lucio Ficara

Dirigenti scolastici: 500 euro di aumento

I lettori ci scrivono
vai alla ricerca avanzata