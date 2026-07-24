Dirigenti scolastici: 500 euro di aumento

I dirigenti scolastici italiani sono tra i più pagati in Europa (al vertice della classifica continentale), mentre gli stipendi dei docenti italiani restano tra i più bassi dell’Unione Europea.

A me sembra una una ulteriore umiliazione dei docenti e di tutto il personale Ata. Non capisco i sindacati…

Occorrerebbe uno sciopero convinto per equilibrare gli stipendi dei lavoratori della scuola per raggiungere i livelli di quelli europei.

Tempo fa, un sindacato aveva proposto “il preside eleggibile”, sul modello del Rettore dell’Università. Forse, i sindacati dovrebbero unirsi su questa proposta, seguendo meno i poteri forti per fare emergere i principi di giustizia.

Dario Pagano