Campionati della Geografia, al via l’edizione 2020: adesioni entro il 15 febbraio

SOS Geografia e l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (A.I.I.G.) di Toscana e di Liguria organizzano per il sesto anno consecutivo i Campionati italiani e interregionali della Geografia.

Lo scopo dei Campionati, riservati agli studenti della secondaria di primo e secondo grado, è quello di far divertire e appassionare gli studenti, oltre che attirare l’attenzione dei legislatori e dei governanti su una disciplina che non riveste, purtroppo, l’importanza che meriterebbe in ambito formativo e scolastico.

Viene infatti denunciato da più parte il dilagare di un “analfabetismo geografico diffuso”, così definito da Riccardo Morri, presidente dell’Associazione italiana insegnanti di geografia (aiig.it) e docente all’Università Sapienza di Roma (leggi altra notizia).

L’Italia ha bisogno di cittadini che sappiano conoscere e interpretare i fenomeni fisici, umani, politici ed economici che caratterizzano il loro Paese e il Pianeta. Ma a scuola la Geografia è una materia secondaria, relegata a poche ore e spesso affidata ad insegnanti non abilitati alla classe di concorso A21.

Come partecipare ai Campionati

I giochi si svolgeranno a squadre composte da quattro studenti e verteranno su prove al computer, ricerca delle coordinate geografiche, cartine mute, riconoscimento di alcune località attraverso fotografie di luoghi e personaggi, domande a risposta multipla e puzzle.

La sede sarà l’I.I.S. “Domenico Zaccagna” di Carrara.

Le iscrizioni scadranno il 15 febbraio 2020 e verranno accolte in ordine cronologico (massimo 32 squadre per Campionato e 2 per scuola) .

Le date previste sono:

Campionati italiani scuola secondaria di secondo grado sabato 21 marzo 2020. Possono partecipare tutte le classi di tutti gli istituti di istruzione superiore.



scuola secondaria di secondo grado Possono partecipare tutte le classi di tutti gli istituti di istruzione superiore. Giochi Interregionali (riservati alle province di Massa e Carrara, La Spezia, Genova, Parma, Reggio Emilia, Modena e Lucca) venerdì 27 marzo 2020 . Possono partecipare le seconde e le terze della scuola secondaria di primo grado

(riservati alle province di Massa e Carrara, La Spezia, Genova, Parma, Reggio Emilia, Modena e Lucca) . Possono partecipare le seconde e le terze della scuola secondaria di primo grado Campionati italiani scuola secondaria di primo grado sabato 28 marzo 2020. Possono partecipare le terze delle scuole secondarie di primo grado.



I premi saranno a tema geografico.

Questi i bandi e le schede di iscrizione:

Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni gli interessati possono scrivere a [email protected] .