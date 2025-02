Campionati nazionali di Fisica in corso: nell’albo d’oro, però, di ragazze nemmeno l’ombra

Un disco di plastica di diametro d e spessore h ha n strisce di metallo posizionate uniformemente sul suo bordo. Ciascuna striscia porta una carica elettrica q e il disco viene fatto ruotare intorno al suo asse compiendo p rivoluzioni al secondo.

• Calcolare l’intensità di corrente attraverso un semipiano che ha per origine l’asse del disco.

È uno dei dieci quesiti con i quali gli studenti italiani partecipanti ai Campionati italiani di Fisica si sono confrontati il 13 febbraio scorso, nella gara di secondo livello. Quella di primo livello si era svolta a dicembre a livello d’Istituto, la prossima sarà a Senigallia, dove si affronteranno, nella finale nazionale dal 9 al 12 aprile, i giovani potenziali “fisici” che hanno superato le prime due fasi eliminatorie.

Tra i vincitori della Gara Nazionale verranno poi scelti i cinque studenti della squadra italiana che parteciperà nel mese di luglio alle Olimpiadi Europee di Fisica che quest’anno si terranno a Sofia nel mese di giugno. In quella sede gli studenti saranno chiamati a risolvere individualmente in due giornate diverse tre problemi teorici e due problemi sperimentali di Fisica.

Tra i vincitori della Gara Nazionale, con un’ulteriore prova che si svolge alla fine del mese di maggio, verranno scelti, inoltre, i cinque componenti della squadra italiana che parteciperà nel mese di luglio alle Olimpiadi Internazionali della Fisica, quest’anno con sede a Parigi.

Come si può leggere sul suo sito ufficiale, i Campionati Italiani di Fisica sono curati dal Gruppo Olifis dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che li ha inseriti nel suo Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze.

I numeri dei campionati sono importanti, l’anno scorso hanno partecipato oltre 40.000 studenti e studentesse provenienti da 786 scuole e i risultati di prestigio non sono mancati. Alle Olimpiadi Europee svoltesi a luglio 2024 in Georgia, infatti, l’Italia ha ottenuto risultati lusinghieri :ben rappresentata, da nord a sud – i cinque finalisti provenivano da Padova, Milano, Pisa, Roma e Bitonto – l’Italia ha vinto cinque medaglie, quattro di bronzo e una d’argento. Indubbiamente una bella soddisfazione, se non fosse che… Tra i cinque finalisti non c’è neanche una ragazza. Lo stesso dato lo ritroviamo ai campionati di fisica dell’anno scolastico 2022-23: niente ragazze tra i finalisti. In ultimo, ancora più stupefacente, se si va a scorrere l’albo d’oro della competizione, con i nomi degli studenti che hanno ottenuto le targhe speciali per la migliore prova teorica e la migliore prova sperimentale, indovinate un po’… Tutti ragazzi, dal 1999 a oggi!

Come dire che combattere gli stereotipi di genere che provocano la sotto rappresentazione delle ragazze nelle materie STEM è una priorità! Proprio qualche giorno fa il Sole24Ore ha pubblicato i dati dell’ultimo Rapporto ISTAT 2024, secondo cui le ragazze tra i 25 e i 34 anni con un laurea nelle materie STEM sono appena il 16,8%, meno della metà dei ragazzi che arrivano al 37%.