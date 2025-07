Campionato della Bugia, 300 dicono le più grandi frottole sulla scuola: i prof hanno 3 mesi di vacanza e lavorano 4 ore al giorno!

Torna per il 49esimo anno il Campionato italiano della Bugia: nella tradizionale località de Le Piaste, in provincia di Pistoia, il 2 e 3 agosto saranno oltre 300 a contendersi il titolo di miglior bugiardo nelle cinque sezioni in cui si articola. Quest’anno il motivo conduttore sarà “La bugia va a scuola: racconti e immagini dal mondo dell’istruzione“, tanto che il logotipo dell’edizione numero 49 sarà il Bugiardino, simbolo della frottola piastrese, intento a scrivere su una lavagna. A disegnarlo è stato il vincitore della sezione grafica dello scorso anno, il disegnatore romano Marco De Angelis, autore anche della tessera sociale annuale: la conosciutissima patente di bugiardo, acquistabile da tutti con soli 10 euro di contributo.

La sezione più nutrita con 148 concorrenti, hanno spiegato gli organizzatori, è ancora una volta quella dei disegnatori che arrivano da 40 Paesi di tutti e cinque i continenti, tanto da fare annoverare l’evento come internazionale: tra loro ci saranno, tra gli altri, gli africani dello Zambia, gli europei della Danimarca, gli asiatici della Cina, gli americani di Tenerife e gli australiani di Camberra.

I vignettisti italiani in gara saranno 52, 70 gli aspiranti scrittori bugiardi i cui lavori sono già all’esame dello scrittore Sandro Veronesi, giudice unico ed insindacabile.

Sono 25, tra adulti e bambini, i concorrenti che il 3 agosto si contenderanno il titolo di miglior raccontatore bugiardo d’Italia: ai candidati si potrebbero indicare alcune delle leggende metropolitane sulla scuola, come i tre mesi di vacanza di cui ogni estate possono godere tutti gli insegnanti oppure l’orario giornaliero ridotto alle sole quattro massimo cinque ore passate, in media, in aula a fare lezione.

“Da parte nostra – annuncia il magnifico rettore dell’Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini – ci stiamo preparando a dovere per garantire la migliore riuscita dell’evento. Avremo anche eventi di avvicinamento come, il 26 luglio, il primo ed unico Tour bugiardo piastrese, una vera e propria visita guidata all’insegna della Bugia e non solo; mentre i famosi cartelli bugiardi a tema sono ormai ultimati e verranno posizionati nel centro storico e nelle vie d’accesso al paese. Chi verrà potrà vedere in anteprima le oltre 200 vignette in gara, esposte nelle pubbliche vie”.

Chi volesse partecipare alla sezione verbale del Campionato della Bugia dovrà candidarsi entro la mezzanotte del 27 luglio, mentre per le sezioni grafica e letteraria il termine è scaduto da tempo, lo scorso 25 giugno.

