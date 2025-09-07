Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati canonizzati da Leone XIV: chi sono i “santi giovani” legati alla scuola e all’università

Due giovani, due studenti, due santi. Potrebbe essere riassunto così il percorso umano e spirituale di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, che oggi saranno santificati in San Pietro da papa Leone XIV. La cerimonia avrebbe dovuto svolgersi già lo scorso mese di aprile, ma è stata rimandata a causa dell’improvvisa somparsa di papa Francesco. Acutis e Frassati sono entrambi legati all’universo giovanile, alla scuola e all’università. Ciò sebbene siano vissuti in momenti storici molto diversi, uno a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila e l’altro nei primi decenni del Novecento.

Due studenti che volevano aiutare il prossimo

Acutis – scomparso a 15 anni nel 2006, in seguito a una leucemia fulminante – frequentava il liceo classico “Leone XIII” di Milano. È considerato il primo santo millennials, nonché il primo ad aver utilizzato internet per la sua opera di evangelizzazione. Frassati – morto a 24 anni nel 1925, stroncato da una meningite virale, legata probabilmente alle sue attività umanitarie – stava per laurearsi in ingegneria meccanica, con specializzazione in scienze minerarie. Appassionato di alpinismo, era membro dell’Azione Cattolica e della Federazione Universitaria Cattolica Italiana.

A Milano una scuola intitolata a Carlo Acutis

Molte le iniziative che in questi giorni ricorderanno i “santi giovani”. Lunedì 8 settembre, a Milano, nel quartiere di Quarto Oggiaro, sarà inaugurato l’Istituto Tecnico “Carlo Acutis”, alla presenza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Si tratterà di una scuola dedicata ai giovani appassionati di tecnologia e comunicazione, scrive in una nota l’istituto, “con l’obiettivo di accompagnarli nella crescita personale e culturale, attraverso un’educazione che mette al centro la persona”. La sfida, si legge ancora, sarà quella di coniugare innovazione tecnologica e profondità umana.

La sfida di coniugare tecnologia e umanesimo

L’Istituto, si legge ancora nella nota, sarà gestito dalla Fondazione Edutecne, e attingerà all’esperienza di quattro realtà formative di eccellenza già radicate a Milano. Ciò avverrà “con il sostegno di aziende leader nel settore ICT e della tecnologia per la scuola, oltre a un ampio network di partner che credono in un progetto educativo unico nel suo genere, che coniuga tecnologia e umanesimo”. Una struttura capace di offrire ai giovani non solo competenze, precisano ancora dalla scuola, “ma anche strumenti per interpretare il presente e costruire il futuro“.

La biografia di Frassati nella puntata di Logos

Anche la memoria di Pier Giorgio Frassati, del resto, è molto forte in ambito scolastico. A ricordarlo a La Tecnica della Scuola, in una puntata di “Logos. Storie e parole del mondo della scuola”, è stato Marco Pappalardo, docente, giornalista e scrittore, autore della biografia del santo torinese, appena pubblicata da San Paolo. “Frassati ha vissuto la propria vita pienamente, donando il proprio tempo ai più poveri, a coloro che ne avevano bisogno, ai compagni e agli amici. La sua è una storia molto attuale e molto bella“, ha ricordato Pappalardo.