Caro affitti pure per docenti e Ata fuori sede: spendono 1.000 euro al mese, così lo stipendio è quasi finito. Risultati SONDAGGIO

Il caro affitti denunciato dagli studenti universitari delle grandi città e dalle loro famiglie riguarda anche i lavoratori fuori sede: una delle categorie con più alto numero di casi di questo genere riguarda gli insegnanti della scuola pubblica, compreso il personale Ata.

Per tale ragione, La Tecnica della Scuola ha chiesto ai suoi lettori, attraverso un sondaggio, quanto spendono in media al mese di affitto e di spese decine di migliaia di lavoratori della scuola, di ruolo e precari (in alto numero del Sud Italia “emigrati” in scuole del Centro-Nord): l’obiettivo è quello di capire mediamente se uno stipendio base possa bastare ad affrontare il caro vita. Infatti, nell’ultimo decennio gli stipendi nella scuola, come nel pubblico impiego, sono aumentati appena del 7,5%, a fronte di un’inflazione che nell’ultimo anno ha sfiorato quella percentuale producendo un aumento generalizzato dei prezzi.

I dati del campione che ha partecipato al sondaggio hanno fatto emergere – per i docenti e Ata fuori sede – una spesa media complessiva mensile, per gli affitti e per le utenze, di circa 1.000 euro. Considerando uno stipendio base di 1.300-1.400 euro netti al mese, è possibile trarre la conclusione: la spesa mensile affrontata per affitti e bollette non è sostenibile sia per chi vive da solo, sia per chi ha una famiglia a carico.

I DATI DEL SONDAGGIO

Dal sondaggio, a cui hanno partecipato 321 utenti, di cui l’89.4% di docenti, è emerso che la maggior parte dei docenti che hanno partecipato alla rilevazione – il 41,3% – spende tra 500 e 700 euro al mese di affitto, mentre il 34.3% ha dichiarato di spendere tra 400 e 500 euro.

Per quanto riguarda le spese extra al mese (bollette, trasporti, ecc.), sempre la quota maggiore di insegnanti che hanno partecipato al sondaggio, il 44,1% , spende in media tra i 100 e i 300 euro al mese e il 40,6% tra 300 e 500 euro.

Questo significa che alcuni prof superano addirittura i 1.000 euro al mese: una somma che si commenta da sola (per le spese quotidiane per vivere e per viaggiare rimane davvero poco!) e giustifica ampiamente le fortissime pressioni che tanti docenti e Ata fanno quotidianamente per avvicinarsi a casa.

Precisiamo che l’indagine è stata realizzata dalla testata giornalistica “La Tecnica della Scuola” nel periodo che va dal 12 al 17 maggio 2022. Hanno partecipato 321 soggetti. Il sondaggio non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.