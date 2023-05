Caro affitti anche per i docenti: quanto spendono gli insegnanti fuori sede per alloggio e spese? Partecipa al sondaggio

Si sta parlando in questi giorni della protesta degli studenti universitari delle grandi città e le loro famiglie per il caro affitti: nelle grandi città il costo di un posto letto può arrivare a toccare cifre che possono arrivare anche sopra i 900 euro.

Ma il problema non si circoscrive soltanto ai giovani studenti, è qualcosa che riguarda anche chi lavora fuori sede, come il personale insegnante e Ata in servizio lontano dalla propria residenza. Anche in questo caso i prezzi sono alle stelle: oltre a quelli per gli affitti, si aggiungono anche le spese quotidiane, per trasporti, bollette ecc.

Nel frattempo, nell’ultimo decennio gli stipendi nella scuola, come nel pubblico impiego, sono aumentati solo del 7,5%, a fronte di un’inflazione che nell’ultimo anno ha sfiorato quella percentuale producendo un aumento generalizzato dei prezzi.

La Tecnica della Scuola chiede ai lettori la propria testimonianza sulla vicenda del caro prezzi, partecipando al sondaggio. All’interno si troveranno le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Docente

Altro

Quanto spendi in media al mese per un affitto da fuori sede?

Tra 500 e 700 Euro

Tra 700 e 900 Euro

Più di 900 Euro

Altro

Quanto spendi in media da fuori sede per le spese extra al mese (bollette, trasporti, ecc)?

Tra 100 e 300 Euro

Tra 300 e 500 Euro

Più di 500 Euro

Altro

La testimonianza

Sono diverse le testimonianze di docenti esasperati da questa situazione. Una di queste è pervenuta alla Tecnica della Scuola: un giovane insegnante precario siciliano, di 25 anni, da quattro anni supplente in istituti scolastici del trevigiano, ha spiegato che “non è semplice vivere lontano dalla propria terra e dai propri affetti, ma noi lo facciamo. Lo facciamo – ha spiegato – nonostante non abbiamo un supporto di nessun tipo da parte dello Stato”.

Riferendosi alla nuova denominazione del dicastero bianco dell’Istruzione, il supplente ha detto che il cosiddetto “merito” dovrebbe “essere riconosciuto a docenti che come me vivono con uno stipendio medio di 1.500 euro e devono affrontare ogni mese spese fisse quali: affitto, carburante, spese per viveri quotidiani”.

Il problema, ha aggiunto, non è solo quello dell’affitto e delle bollette: “Molto spesso – ha sottolineato – i pochi spicci che rimangono al mese mi servono e ci servono per tornare a casa dai nostri familiari e dai nostri affetti. Altro capitolo è il costo del ritorno a casa. A Natale ho pagato 560 euro per un viaggio da Venezia a Palermo e per le vacanze Pasquali 350 euro”.

In risposta al ministro dell’Istruzione, il supplente siciliano ha detto che sono 4 anni che viva “in comuni al Nord Italia, tutti governati dalla destra, e facendomi i conti in tasca, a fine mese rimane solo la soddisfazione di fare uno dei lavori più belli al mondo, ovvero educare le nuove generazioni”.

Il professore precario si è quindi lamentato per le promesse non mantenute da chi governa il Paese: “campagne elettorali su campagne elettorali, i risultati non cambiano! La politica, di qualsiasi colore, è sempre più distante dalla vita reale. La politica non ascolta, la politica fa i propri interessi”, ha concluso con amarezza il supplente che lavora lontano dalla sua Sicilia.

Da ricordare anche la testimonianza della collaboratrice scolastica che tutti i giorni partiva da Napoli per dirigersi in una scuola di Milano per risparmiare sul caro affitti.