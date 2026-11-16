Registrati
Diretta video

Primo piano | Dalle manifestazioni sindacali ai rimborsi per il caro voli

guarda
Attualità
16.11.2026

Caro voli, a Natale rimborsi fino a 200 euro: occasione per docenti e ATA fuorisede

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Massimali più alti fino al 10 gennaio
Come ottenere il contributo
Le parole della Regione e i voli da Comiso

La Regione Siciliana potenzia il contributo sui biglietti aerei nazionali in vista delle festività. Per docenti e personale ATA residenti nell’Isola, ma in servizio lontano da casa, la misura può essere un aiuto concreto per rientrare per le feste.

Massimali più alti fino al 10 gennaio

Dal 1° dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 il tetto massimo del rimborso sale per ogni singola tratta. Ai residenti in Sicilia con contributo del 25% spettano fino a 50 euro a volo, quindi 100 euro per andata e ritorno. Per le categorie agevolate, cioè studenti, persone con Isee basso e con disabilità pari o superiore al 67%, il contributo è del 50% e arriva a 100 euro a tratta, per un massimo di 200 euro. I nuovi limiti valgono anche per i biglietti già acquistati, purché il volo sia effettuato nel periodo indicato dal decreto dell’assessorato alle Infrastrutture. Per chi lavora nella scuola lontano dalla Sicilia e ha già prenotato il volo di Natale, è un dettaglio da non trascurare.

Come ottenere il contributo

Le compagnie convenzionate applicano al momento della vendita il solo 25%, entro il nuovo massimale. Finché i loro sistemi non saranno adeguati, chi non ha ottenuto subito l’importo pieno può chiedere la differenza sul portale regionale SiciliaPEI. Lo stesso portale resta l’unico canale per l’ulteriore 25% riservato alle categorie prioritarie. Il decreto precisa che l’erogazione dipende dalla disponibilità finanziaria del bilancio regionale, e restano valide le altre condizioni di ammissibilità previste dalla misura.

Le parole della Regione e i voli da Comiso

Per il presidente Renato Schifani la misura è “il segnale di una costante attenzione del mio governo” verso i siciliani che vivono, studiano o lavorano lontano dalla propria terra e che durante le feste “vogliono tornare dalle proprie famiglie”. L’assessore Alessandro Aricò parla di due fronti complementari: ridurre il costo dei biglietti e rafforzare l’offerta, con particolare attenzione agli scali con maggiori potenzialità di crescita. L’obiettivo, afferma, è “rendere effettivo il diritto alla mobilità dei siciliani”. A Comiso, dal 15 dicembre, Aeroitalia attiverà quattro nuove rotte per Napoli, Pisa, Venezia e Malta. Nel periodo natalizio saranno garantiti anche i collegamenti con Bologna e Torino, e la Regione stima circa 100 mila passeggeri aggiuntivi all’anno per lo scalo.

caro voli sicilia

Vacanze di Pasqua, torna il “Sicilia Express”: treno low cost per studenti e lavoratori fuori sede

Sicilia Express, 29 euro anziché 200 per tornare a casa per Natale. Un precario: l’ho saputo grazie ad un influencer

Caro voli Sicilia, non solo sconti su Roma e Milano, ma adesso anche su altri scali

Caro voli Pasqua, oltre 300 euro per raggiungere Sicilia e Sardegna: il problema tocca molti docenti, ATA e studenti

Caro-voli Sicilia, più voli e sconti sui biglietti per i giovani: in arrivo il Flight pass di ITA Airways

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Come aumentare le possibilità di ottenere la prima supplenza?

Lucio Ficara

Landini (Cgil): “Lo sciopero è di tutti. Il Governo ha fatto cassa con le scuole che cadono a pezzi”

Redazione

Scuola e Amministrazione Trasparente: la corsa verso il 30 novembre 2026

Giambattista Rosato

Nessun taglio alla scuola, ma ai sindacati non basta: la mobilitazione rimane! Sei d’accordo? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Sara Adorno
vai alla ricerca avanzata