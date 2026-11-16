Caro voli, a Natale rimborsi fino a 200 euro: occasione per docenti e ATA fuorisede

La Regione Siciliana potenzia il contributo sui biglietti aerei nazionali in vista delle festività. Per docenti e personale ATA residenti nell’Isola, ma in servizio lontano da casa, la misura può essere un aiuto concreto per rientrare per le feste.

Massimali più alti fino al 10 gennaio

Dal 1° dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 il tetto massimo del rimborso sale per ogni singola tratta. Ai residenti in Sicilia con contributo del 25% spettano fino a 50 euro a volo, quindi 100 euro per andata e ritorno. Per le categorie agevolate, cioè studenti, persone con Isee basso e con disabilità pari o superiore al 67%, il contributo è del 50% e arriva a 100 euro a tratta, per un massimo di 200 euro. I nuovi limiti valgono anche per i biglietti già acquistati, purché il volo sia effettuato nel periodo indicato dal decreto dell’assessorato alle Infrastrutture. Per chi lavora nella scuola lontano dalla Sicilia e ha già prenotato il volo di Natale, è un dettaglio da non trascurare.

Come ottenere il contributo

Le compagnie convenzionate applicano al momento della vendita il solo 25%, entro il nuovo massimale. Finché i loro sistemi non saranno adeguati, chi non ha ottenuto subito l’importo pieno può chiedere la differenza sul portale regionale SiciliaPEI. Lo stesso portale resta l’unico canale per l’ulteriore 25% riservato alle categorie prioritarie. Il decreto precisa che l’erogazione dipende dalla disponibilità finanziaria del bilancio regionale, e restano valide le altre condizioni di ammissibilità previste dalla misura.

Le parole della Regione e i voli da Comiso

Per il presidente Renato Schifani la misura è “il segnale di una costante attenzione del mio governo” verso i siciliani che vivono, studiano o lavorano lontano dalla propria terra e che durante le feste “vogliono tornare dalle proprie famiglie”. L’assessore Alessandro Aricò parla di due fronti complementari: ridurre il costo dei biglietti e rafforzare l’offerta, con particolare attenzione agli scali con maggiori potenzialità di crescita. L’obiettivo, afferma, è “rendere effettivo il diritto alla mobilità dei siciliani”. A Comiso, dal 15 dicembre, Aeroitalia attiverà quattro nuove rotte per Napoli, Pisa, Venezia e Malta. Nel periodo natalizio saranno garantiti anche i collegamenti con Bologna e Torino, e la Regione stima circa 100 mila passeggeri aggiuntivi all’anno per lo scalo.