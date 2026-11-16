Chiede su WhatsApp un’interrogazione di recupero, ma non si presenta in classe: il TAR conferma la bocciatura dello studente

Chiedere un’ulteriore interrogazione all’insegnante tramite un messaggio informale su WhatsApp a pochi giorni dalla fine delle lezioni non evita la bocciatura, specialmente se lo studente il giorno della lezione non si presenta neppure in classe. È quanto stabilito dai giudici amministrativi nel respingere il ricorso presentato dalla madre di uno studente iscritto a un Liceo Scientifico, non ammesso al IV anno a seguito di uno scrutinio finale che riportava due valutazioni gravi (4) e cinque insufficienze (5).
La vicenda: dal messaggio serale all’assenza in aula
Nel ricorso, i familiari sostenevano che la scuola avesse agito illegittimamente e che l’insegnante di matematica avesse negato la possibilità di recupero, ignorando una richiesta inviata via WhatsApp la sera del 7 giugno.
Dall’analisi degli atti processuali è tuttavia emerso un quadro ben diverso:
- Lo studente, oltre ad aver richiesto la prova in modo informale fuori dall’orario scolastico, è risultato assente da scuola proprio il 9 giugno, unico giorno in cui avrebbe potuto sostenere l’ulteriore colloquio di matematica prima del termine dell’anno.
- L’alunno era già stato interrogato nella materia a fine maggio rimediando un “4” e, negli stessi giorni conclusivi delle lezioni, aveva ottenuto un “2” in fisica. Le carenze risultavano peraltro evidenti fin dal primo quadrimestre.
- La scuola aveva regolarmente attivato percorsi di recupero personalizzati durante la pausa didattica in diverse discipline (matematica, fisica, inglese e storia), comunicando costantemente le criticità tramite registro elettronico.
Le motivazioni del TAR: la valutazione è un atto educativo
I giudici del TAR hanno ribadito fondamentali principi di diritto scolastico:
- Il giudizio di non ammissione ha finalità educative e formative, in quanto serve ad accertare il mancato raggiungimento delle competenze necessarie per affrontare l’anno successivo.
- Non esiste alcuna norma cogente che subordini la decisione di bocciare all’obbligo di organizzare specifici corsi di recupero extracurricolari.
- Le valutazioni del Consiglio di Classe rientrano nella discrezionalità tecnica dell’organo docente e non possono essere sostituite dalle valutazioni del giudice o dei genitori, a meno che non vi siano palesi ed evidenti illogicità o errori di fatto.
- La decisione di non ammettere lo studente è risultata perfettamente coerente con i criteri del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituto, che prevede la bocciatura già in presenza di due insufficienze gravi.