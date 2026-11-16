Chiede su WhatsApp un’interrogazione di recupero, ma non si presenta in classe: il TAR conferma la bocciatura dello studente

Chiedere un’ulteriore interrogazione all’insegnante tramite un messaggio informale su WhatsApp a pochi giorni dalla fine delle lezioni non evita la bocciatura, specialmente se lo studente il giorno della lezione non si presenta neppure in classe. È quanto stabilito dai giudici amministrativi nel respingere il ricorso presentato dalla madre di uno studente iscritto a un Liceo Scientifico, non ammesso al IV anno a seguito di uno scrutinio finale che riportava due valutazioni gravi (4) e cinque insufficienze (5).

La vicenda: dal messaggio serale all’assenza in aula

Nel ricorso, i familiari sostenevano che la scuola avesse agito illegittimamente e che l’insegnante di matematica avesse negato la possibilità di recupero, ignorando una richiesta inviata via WhatsApp la sera del 7 giugno.

Dall’analisi degli atti processuali è tuttavia emerso un quadro ben diverso:

Lo studente, oltre ad aver richiesto la prova in modo informale fuori dall’orario scolastico, è risultato assente da scuola proprio il 9 giugno , unico giorno in cui avrebbe potuto sostenere l’ulteriore colloquio di matematica prima del termine dell’anno.

, unico giorno in cui avrebbe potuto sostenere l’ulteriore colloquio di matematica prima del termine dell’anno. L’alunno era già stato interrogato nella materia a fine maggio rimediando un “4” e, negli stessi giorni conclusivi delle lezioni, aveva ottenuto un “2” in fisica. Le carenze risultavano peraltro evidenti fin dal primo quadrimestre.

La scuola aveva regolarmente attivato percorsi di recupero personalizzati durante la pausa didattica in diverse discipline (matematica, fisica, inglese e storia), comunicando costantemente le criticità tramite registro elettronico.

Le motivazioni del TAR: la valutazione è un atto educativo

I giudici del TAR hanno ribadito fondamentali principi di diritto scolastico: