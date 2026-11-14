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15.11.2026

Salvini: investiamo sulla scuola da 4 anni, alla faccia di chi sciopera a prescindere. Valditara: fake news gli 8 miliardi in più di Conte

Alessandro Giuliani
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Il leader leghista Matteo Salvini
Indice
Salvini: con la Manovra 2027 due passi avanti
Valditara: Governo Meloni ha investito più di tutti in Istruzione
I dati e le percentuali che smentiscono l'opposizione

“Un passo avanti. Abbiamo sempre detto che investire sulla scuola è fondamentale, lo stiamo facendo da quattro anni”: a dirlo è stato il ministro e leader della Lega Matteo Salvini in un punto stampa a ponte Milvio, a Roma, durante la presentazione delle maglie e dell’accensione del Tempio di Venere a Roma per “Corri Libera”.

Salvini: con la Manovra 2027 due passi avanti

Non possiamo che gioire e dire “bene”, ha proseguito il vicepremier, perché “il Parlamento interverrà per investire ulteriormente sul futuro dei nostri ragazzi. Quindi due passi avanti, alla faccia di qualcuno che sciopera a prescindere“: il riferimento di Salvini è molto probabilmente anche ai promotori dello sciopero del 20 novembre, in primis quindi a Cgil e Flc-Cgil che hanno proclamato la giornata di fermo generale.

Alla base della protesta dei lavoratori della Conoscenza della Cgil “c’è la drammatica condizione salariale delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori della Conoscenza – scrive Flc – schiacciati da stipendi tra i più bassi d’Europa e dall’assenza totale di risorse per il rinnovo del Ccnl Istruzione e Ricerca 2025-2027 per il recupero del potere d’acquisto”. 

Valditara: Governo Meloni ha investito più di tutti in Istruzione

Insieme a Matteo Salvini, c’era anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: come già riportato dalla ‘Tecnica della Scuola’, il titolare del Mim si è detto soddisfatto per il ripensamento del Governo sui quasi 7.000 tagli agli organici della scuola. Quindi, il titolare del Mim, riferendosi ai partiti d’opposizione e ai sindacati più agguerriti contro il Governo, ha voluto togliersi qualche “sassolino” dalla scarpa.

“Quando l’opposizione dice che noi tagliamo sull’istruzione, che noi abbiamo destinato meno risorse, quando Conte dice la sciocchezza colossale che ha destinato 8 miliardi in più, sono tutte fake news: questo Governo è quello che ha investito di più in istruzione”, ha sottolineato il Ministro.

I dati e le percentuali che smentiscono l’opposizione

“L’Ufficio studi della Camera – ha continuato Valditara – ha clamorosamente smentito i dati dell’opposizione: pensate che la spesa per istruzione rispetto alla spesa complessiva dello Stato per il 2027 è pari al 6,9%, con il governo Draghi era pari al 6,2%, con il Conte 2 era pari al 6,6%”.

“Noi – ha concluso il ministro dell’Istruzione in carica – abbiamo aumentato sia rispetto al Conte 2 sia rispetto a Draghi la spesa per istruzione rispetto alla spesa complessiva dello Stato”.

Giuseppe Valditarainvestimenti scuolaMatteo Salvini

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