Registra i bulli per difendersi ma la scuola lo punisce col 7 in condotta: il TAR annulla la sanzione e condanna il Ministero

Una vicenda di gestione disciplinare scolastica si conclude con l’accoglimento del ricorso di uno studente davanti alla giustizia amministrativa. Il TAR Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), con la sentenza n. 566/2026, ha annullato la sanzione disciplinare e il conseguente 7 in condotta inflitti a un ragazzo del secondo anno di liceo scientifico che aveva registrato di nascosto i compagni per documentare le vessazioni subite.

I fatti: il cellulare nello zaino per incastrare i bulli

Lo studente, iscritto ad un istituto superiore, presentava un percorso scolastico positivo, con una media del 7,18, l’ammissibilità unanime alla classe terza e come unico precedente una nota per aver dimenticato un libro di testo.

Vittima di sistematici atti di prepotenza da parte di un gruppo di compagni, nel maggio 2026 il ragazzo ha lasciato lo smartphone acceso in modalità registrazione audio/video all’interno del proprio zaino. Il filmato ha documentato un ennesimo episodio: i compagni intenti a frugare nelle sue cose personali durante la sua assenza.

Quando lo studente si è rivolto al Dirigente scolastico esibendo il video per chiedere l’intervento della scuola contro i responsabili, la risposta dell’istituto è stata inaspettata: il 10 giugno 2026 – a lezioni ormai concluse dal giorno precedente – il preside gli ha inflitto una nota disciplinare per aver introdotto e attivato un dispositivo di registrazione audio/video nei locali di pertinenza della scuola “per scopi personali”.

Su questa sola base, il 12 giugno il Consiglio di classe ha deliberato all’unanimità un 7 in condotta.

La decisione del TAR: procedura illegittima e ingiustizia manifesta

La madre del minore ha impugnato i provvedimenti dinanzi al TAR. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso evidenziando gravi illegittimità:

Violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento: la sanzione è stata irrogata senza alcuna preventiva contestazione dell’addebito, senza aver ascoltato lo studente e in totale assenza di un’istruttoria formalizzata. Inoltre, la sanzione è stata adottata allorquando le lezioni erano ormai concluse (quando, cioè, l’anno scolastico era ormai terminato e due giorni prima dello scrutinio). Radicale travisamento dei fatti: la condotta non è stata posta in essere “per scopi personali”, bensì per tutelare beni giuridici primari e far emergere episodi di bullismo. Mancanza di proporzionalità e gradualità: l’amministrazione ha ignorato il percorso disciplinare del ragazzo, le motivazioni difensive del gesto e l’assenza di qualsiasi diffusione delle registrazioni a terzi o di turbativa delle lezioni.

Le conseguenze per la scuola e la famiglia

L’inadeguata risposta dell’istituto ha costretto la famiglia a trasferire il ragazzo presso un’altra scuola, a sporgere formale denuncia-querela alla magistratura per i fatti di bullismo e ad avviare un percorso di supporto psicoterapeutico per il minore.

Il TAR ha disposto l’annullamento di tutti gli atti contestati (compresa la rettifica del documento di valutazione finale e del tabellone di scrutinio) e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 1.500,00 euro per le spese processuali, oltre agli accessori e al rimborso del contributo unificato.