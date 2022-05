Carovana pedagogica 2022: un camper multi-attrezzato girerà l’Italia con proposte educative per studenti

Parte il prossimo 23 maggio la Carovana Pedagogica di Arci, con un colorato camper multi-attrezzato, in un viaggio attraverso l’Italia che toccherà 11 città da Nord a Sud, dal Trentino-Alto Adige al Piemonte, passando per Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, offrendo alle comunità che la ospiteranno oltre 70 giornate di spettacoli, incontri, laboratori e proposte per le scuole, che vedranno coinvolti circa 8 mila minori, adulti ed insegnanti.

La Carovana Pedagogica è collegata al progetto Rete CEET – Cultura, Educazione, Empowerment, Territorio, di cui è capofila l’Arci; si tratta di un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto Rete CEET lavora dal 2020 in 11 territori in tutta Italia per implementare e sostenere la comunità educante nelle buone pratiche utili al contrasto alle povertà educative di minori e famiglie.

Sono 46 i partner della rete, di cui fanno parte circoli e comitati territoriali di Arci, la Libera Università dell’Autobiografia, 11 poli culturali (tra questi il Museo del vino di Barolo, il Teatro Carlo Felice di Genova e la Fondazione Paolo Grassi) e altrettante scuole.

A partire dall’autunno 2020, il progetto prevedeva la partenza di una “carovana pedagogica” (un colorato camper multi-attrezzato) che avrebbe attraversato le regioni coinvolte per i successivi due anni con l’obiettivo di tessere le fila di una cultura pedagogica diffusa, connettendosi da una parte con le attività territoriali di CEET, e dall’altra avviando incontri, laboratori, animazioni, letture, spettacoli e momenti di ascolto, dedicati a bambini, ragazzi e famiglie. Lo scorso anno, a causa della pandemia, l’intero progetto si è svolto online con la “Carovana Pedagogica web”.

Inaugurazione

L’appuntamento inaugurale è lunedì 23 maggio, alle ore 11, presso l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, in Viale della Grande Muraglia 37, Roma, dove ci sarà una breve presentazione del progetto Rete CEET e della Carovana con i responsabili ed ideatori e l’intervento dell’Impresa Sociale “Con i Bambini”, a seguire una lezione-spettacolo “Non c’è più tempo, l’emergenza ambientale nella vita di ogni giorno”, con Mario Tozzi, Andrea Satta e Angelo Pelini. Successivamente saranno protagonisti di un altro appuntamento i ragazzi e le ragazze della secondaria di primo grado durante l’evento “Non parlate al conducente (anzi, parlategli!)”, un dialogo a loro dedicato.

L’itinerario

Al centro della Carovana ci sarà l’itinerario esperienziale “Guardateci!”, un percorso immersivo coinvolgente e innovativo per affrontare il tema degli stereotipi con bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, che resterà aperto al pubblico e alle scuole sedi delle tappe per sei giorni.

La Carovana Pedagogica inaugurerà undici angoli “Ad alta voce”, spazi morbidi dedicati all’ascolto di letture da libri per l’infanzia che resteranno a disposizione dei territori insieme alle 200 Piccole biblioteche regalate alle classi che partecipano ai percorsi. Il passaggio della Carovana sarà anche l’occasione per ascoltare e registrare i bisogni educativi degli abitanti delle periferie e per proporre undici calendari di appuntamenti per bambini, ragazzi e famiglie: spettacoli, presentazioni, tavole rotonde, formazioni, laboratori.