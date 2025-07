Carta del docente 2025, c’è da fare attenzione per chi va in pensione dall’1 settembre a spendere tutto il residuo

Carta del docente 2025, c’è da fare attenzione per chi va in...

Un nostro affezionato lettore ci ponse un quesito importante: “Sono un docente che dal prossimo 1 settembre 2025 andrà in pensione, ed ho un residuo di 800 euro nella mia carta docente. Vorrei sapere se potrò spendere questo bonus anche dopo il 31 agosto, quando già sarò in quiescenza. Posso usare il bonus residuo anche dopo la scadenza del 31 agosto 2025?“. Rispondiamo immediatamente che non è possibile fare acquisti dopo la data del 31 agosto, in quanto la quiescenza interrompe il diritto della fruizione della carta docente.

Docenti prossimi alla quiescenza

Per i docenti che andranno in pensione a partire dall’1 settembre 2025, che quindi sono nel ruolo fino al 31 agosto 2025, dobbiamo precisare che proprio in data 31 agosto 2025 scadrà l’opportunità di spendere il Bonus Carta del Docente sia quello dell’A.S. 2024/2025 sia gli eventuali residui dell’anno scolastico 2023/2024, pertanto è fondamentale affrettarsi a generare il bonus o i bonus per spenderli.

Docenti che permangono ancora in servizio

Per i docenti di ruolo che permangono ancora in servizio a partire dall’1 settembre 2025, il 31 agosto 2025 scade l’opportunità di spendere eventuali residui già acquisiti nella carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024, è invece possibile spendere ancora fino al 31/08/2026 tutte le somme residue caricate nella Carta per l’anno scoalstico 2024/2025.

Come già accaduto in passato, a partire dall’1 settembre e almeno fino alla prima metà di settembre 2025 (forse anche dopo), si avrà una temporanea sospensione del servizio di erogazione del bonus dalla piattaforma Carta del Docente, tale blocco è finalizzato al riallineamento con il cambio di gestione del nuovo anno scolastico, e il conseguente aggiornamento delle disponibilità annuali con le eventuali quote residue.