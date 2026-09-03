Carta del docente, sarà possibile acquistare un biglietto Trenitalia?

Dal 9 marzo scorso oltre un milione di insegnanti hanno potuto accedere alla carta del docente, quest’anno ampliata nella platea dei beneficiari (estesa anche ai precari con contratto al 30 giugno e 31 agosto) e nelle categorie di spesa. Tra le novità più attese, la possibilità di usare la carta per i trasporti. Ma la realtà pratica è più complicata di quanto annunciato.

Trasporti: cosa funziona e cosa no

I codici Ateco ammessi includono treni, autobus di linea, trasporto marittimo, funivie e sciovie. Restano esclusi i voli aerei, assenza già definita da alcuni una “dimenticanza”. Secondo Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, non è richiesta alcuna certificazione sulla destinazione del viaggio. Sul piano pratico, però, emergono criticità concrete: secondo alcune segnalazioni, Trenitalia non risulta ancora accreditata sulla piattaforma, rendendo di fatto impossibile acquistare biglietti del treno con la carta. Ciò che i docenti possono fare al momento è utilizzare un codice sconto del 10% attraverso il welfare docenti. Per accedervi: Istanze Online, servizi area riservata, agevolazioni personale docente.

Da una nostra verifica, risulta, inoltre, che tra i vettori accreditati per l’acquisto con la carta del docente figurano al momento solo alcune aziende di trasporto locale su gomma.

Decreto ogni anno entro il 30 gennaio

Cosa succederà con il nuovo accredito e da quando sarà attivo? Intanto bisogna sottolineare il fatto che nel decreto interministeriale relativo alla Carta Docente 2026, il 59 nel 31 marzo scorso, viene scritto che le somme anche stavolta sono spendibili in due anni, fino al 31 agosto 2027 fermi restando i limiti di utilizzo della Carta per l’acquisto di hardware e software.

Il decreto 9 settembre 2025, n. 127, nel regolamentare il nuovo funzionamento del bonus, ha stabilito che sarà d’ora in poi un decreto interministeriale, da emanare ogni 30 gennaio, a definire i criteri e le modalità di assegnazione della carta e a dividerne annualmente l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti aventi diritto.

I nostri tutorial

Sono disponibili tutorial del professor Lucio Ficara per capire, passo dopo passo, come usufruire degli sconti.

Tutorial Welfare docente e Ata