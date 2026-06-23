Registrati
Diretta video

Prima Ora | Notizie del 23 giugno

Studenti e genitori
23.06.2026

Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito, richiesta entro il 30 giugno: gli acquisti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2026

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
A chi spetta la Carta della cultura giovani?
A chi spetta la Carta del merito?
Cosa si può acquistare?
Uso delle carte

Carta della cultura Giovani e Carta del merito sono due benefici finalizzati allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani.

Le carte sono elettroniche e hanno un valore pari a 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A chi spetta la Carta della cultura giovani?

La carta è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

A chi spetta la Carta del merito?

La carta è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di almeno 100 centesimi.

La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed è cumulabile con la Carta della cultura giovani.

Quindi, per i diplomati nel 2025 con almeno 100 centesimi la richiesta potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2026.

Cosa si può acquistare?

Con entrambe le carte si possono acquistare:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;  

c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

d) musica registrata;  

e) prodotti dell’editoria audiovisiva;

f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali,monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

g) corsi di musica;

h) corsi di teatro;

i) corsi di danza.

Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso da quelli indicati alle lettere g), h), i), l), nonché gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

Uso delle carte

Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta.

VAI ALLA PIATTAFORMA

Carta del meritoCarta della cultura giovani

Carte Cultura 2026: un’occasione concreta per portare più musica a scuola 

Maturità 2026, cambia il peso dei punti bonus: il 100 più difficile da raggiungere? Si ridurrà anche il numero degli aventi diritto alla Carta del Merito?

Carte Cultura, dal 31 gennaio 2026 al via la seconda edizione di Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito

Carta del merito 2026, quando potranno richiederla i diplomati con 100 nel 2025? Chi ne è in possesso quest’anno può usarla fino al 31 dicembre

Carta della cultura giovani e Carta del merito, il 30 giugno è il termine per richiederle

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Investire sull’educazione: il docente “azionista” nell’impresa educativa

Giuseppe Adernò

Mense scolastiche, la Sicilia in netto ritardo sul resto del Paese, nonostante il PNRR

Daniele Di Frangia

Maturità 2026, gli Olmi sulla mancanza di autrici alla prima prova scritta: “Voci prepotenti ma dimenticate”

Valerio Musumeci

In classe per competere o per cooperare ? Per Vannacci vale la prima, ma forse non sa molto della storia della nostra scuola

Reginaldo Palermo
vai alla ricerca avanzata