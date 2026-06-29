Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito, si possono richiedere entro il 30 giugno: cosa si può acquistare?

Carta della cultura Giovani e Carta del merito sono due benefici finalizzati allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani.

Le carte sono elettroniche e hanno un valore pari a 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A chi spetta la Carta della cultura giovani?

La carta è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

A chi spetta la Carta del merito?

La carta è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di almeno 100 centesimi.

La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed è cumulabile con la Carta della cultura giovani.

Quindi, per i diplomati nel 2025 con almeno 100 centesimi la richiesta potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2026.

Cosa si può acquistare?

Con entrambe le carte si possono acquistare:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

d) musica registrata;

e) prodotti dell’editoria audiovisiva;

f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali,monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

g) corsi di musica;

h) corsi di teatro;

i) corsi di danza.

Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso da quelli indicati alle lettere g), h), i), l), nonché gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

Uso delle carte

Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta.