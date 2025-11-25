Carta docente 2026, quando arriva? Cosa si potrà acquistare?

I voucher per l’anno scolastico 2025/2026 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026. Tale riapertura terrà conto delle nuove disposizioni che disciplinano l’assegnazione e le modalità di utilizzo del bonus per l’aggiornamento e la formazione professionale, inclusa l’estensione della platea dei beneficiari e l’aggiornamento delle tipologie di spesa ammissibili.

Questo è quanto si legge sul sito ministeriale https://www.cartadeldocente.istruzione.it/, che, ricordiamo, è attivo dal 19 novembre scorso per gli insegnanti che dispongono di eventuali residui dell’anno scolastico 2024/2025 e per i beneficiari di sentenze eseguite dall’Amministrazione.

Cosa cambierà

Le modifiche introdotte dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164 mirano principalmente ad ampliare la platea dei beneficiari e a stabilire nuove regole per l’utilizzo dei fondi, in particolare per l’acquisto di strumenti tecnologici.

Ampliamento della platea dei beneficiari

A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, la Carta del docente viene estesa per includere:

I docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche .

. Il personale educativo.

Restrizioni e acquisto di hardware e software

Vengono stabiliti dei limiti temporali per l’acquisto di strumenti tecnologici con la Carta: la Carta potrà essere utilizzata per l’acquisto di hardware e software solo in occasione della prima erogazione della stessa.

Successivamente, l’acquisto di hardware e software sarà consentito con cadenza quadriennale.

Per coloro che hanno già usufruito della Carta in anni scolastici precedenti al 2025/2026, l’acquisto di hardware e software è comunque permesso nell’anno scolastico 2025/2026 e, da quel momento in poi, si applicherà la successiva cadenza quadriennale.

Nuovi beni acquistabili

La lista dei beni e servizi acquistabili con la Carta del docente viene ampliata: sono stati infatti inseriti anche i servizi di trasporto di persone.

Tempistiche

Il Decreto Ministeriale che definisce annualmente l’importo della Carta dovrà essere adottato entro il 30 gennaio di ogni anno. Tale importo sarà determinato tenendo conto del numero complessivo dei docenti destinatari, includendo il personale educativo.