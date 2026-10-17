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17.10.2026

Carta Docente 2026, quando sarà attivata? Compra ora un corso e invia il buono in seguito, scopri come

Redazione
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Indice
I webinar della Tecnica della Scuola

Il residuo della Carta Docente è stato finalmente attivato martedì 15 settembre. Sono quindi, da quella data, disponibili i residui relativi all’anno scolastico 2025/2026 e gli importi riconosciuti ai beneficiari di sentenze.

I webinar della Tecnica della Scuola

È possibile spendere la quota residua della Carta Docente 2025/2026 acquistando i webinar formativi della Tecnica della Scuola.

Se hai esaurito la quota residua e attendi l’accredito per il 2026/2027, puoi comunque iscriverti ai nostri corsi webinar. Invia una richiesta a formazione@tecnicadellascuola.it, specificando titolo del corso, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e cellulare. Ci invierai il buono in seguito, quando la piattaforma verrà riattivata.

La Casa Editrice La Tecnica della Scuola è ente accreditato dal Mim per la formazione del personale della scuola (prot. n. AOODGPER/6834/2012) adeguato ai sensi della direttiva ministeriale n. 90/2003 adeguato ai sensi della Direttiva n. 170/2016. La partecipazione ai nostri corsi dà quindi diritto all’esonero dal servizio del personale della scuola, nei limiti previsti dalla legge. A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione.

? I webinar disponibili:

✅ Insegnare latino con il Cooperative Learning nella secondaria di primo grado

✅ Dalle Indicazioni Nazionali alla classe: letture ad alta voce, graphic novel e haiku per conoscersi, costruirsi e pensare

✅ Comunicazione e trasparenza: gli obblighi da adempiere entro il 30 novembre

✅  Le funzioni esecutive nell’apprendimento della matematica

? Scopri il percorso più adatto alle tue esigenze e investi nella tua crescita professionale.

? Scopri tutti i piani formativi: https://corsi.tecnicadellascuola.it/piani-e-percorsi/

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