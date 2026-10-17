Violenza, ansia, relazioni sociali tossiche: i docenti possono aiutare gli studenti? Il webinar introduttivo del percorso di Fondazione Paoletti

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro! Partecipare significa accedere a metodologie neuroscientifiche e pedagogiche all’avanguardia, studiate per supportare ragazzi, insegnanti e genitori nel viaggio verso la consapevolezza, la resilienza e la realizzazione personale. Iscriviamo oggi le nostre scuole per diffondere le competenze educative che promuovono il benessere delle nuove generazioni.
Il 20 ottobre 2026, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, si svolge il webinar introduttivo del percorso, che propone un incontro tra ricerca scientifica e pratica educativa per esplorare strategie e strumenti capaci di sostenere resilienza, autoregolazione, motivazione e qualità delle relazioni.
Durante l’incontro verrà presentato il progetto Prefigurare il Futuro, che integra neuroscienze, psicopedagogia, educazione socioaffettiva e pratiche di consapevolezza, trasformando le conoscenze scientifiche in strumenti utilizzabili nella quotidianità scolastica.
Un’occasione per conoscere strumenti, risultati ed esperienze e scoprire come portare nella propria scuola un percorso che aiuti gli adolescenti non soltanto ad affrontare le difficoltà, ma a riconoscere le proprie risorse e imparare a prefigurare il futuro.
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La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.
Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: