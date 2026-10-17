Registrati
Diretta video

Perché Rai Scuola ha chiuso davvero? Parla Silvia Bencivelli

guarda
Attualità
17.10.2026

Violenza, ansia, relazioni sociali tossiche: i docenti possono aiutare gli studenti? Il webinar introduttivo del percorso di Fondazione Paoletti

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Il webinar introduttivo gratuito
I prossimi webinar gratuiti
Iscriviti ai prossimi webinar gratuiti
Come si articola il percorso
⏳ SCADENZE DA RICORDARE
Porta il progetto nella tua scuola

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro! Partecipare significa accedere a metodologie neuroscientifiche e pedagogiche all’avanguardia, studiate per supportare ragazzi, insegnanti e genitori nel viaggio verso la consapevolezza, la resilienza e la realizzazione personale. Iscriviamo oggi le nostre scuole per diffondere le competenze educative che promuovono il benessere delle nuove generazioni.

Vai al percorso gratuito

Il webinar introduttivo gratuito

Il 20 ottobre 2026, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, si svolge il webinar introduttivo del percorso, che propone un incontro tra ricerca scientifica e pratica educativa per esplorare strategie e strumenti capaci di sostenere resilienza, autoregolazione, motivazione e qualità delle relazioni.

Durante l’incontro verrà presentato il progetto Prefigurare il Futuro, che integra neuroscienze, psicopedagogia, educazione socioaffettiva e pratiche di consapevolezza, trasformando le conoscenze scientifiche in strumenti utilizzabili nella quotidianità scolastica.

Un’occasione per conoscere strumenti, risultati ed esperienze e scoprire come portare nella propria scuola un percorso che aiuti gli adolescenti non soltanto ad affrontare le difficoltà, ma a riconoscere le proprie risorse e imparare a prefigurare il futuro.

Iscriviti al webinar introduttivo

I prossimi webinar gratuiti

5 novembre 2026
MA COSA GLI PASSA PER LA TESTA?
Viaggio nel cervello adolescente tra emozioni, relazioni e resilienza

24 novembre 2026
QUANDO IL GRUPPO DIVENTA BRANCO
Comprendere il bullismo e le dinamiche di gruppo per interrompere la violenza e superare l’isolamento

9 dicembre 2026
SEMPRE CONNESSI, DAVVERO IN RELAZIONE?
Adolescenti tra tecnologia, web e relazioni: riconoscere i rischi e valorizzare le opportunità

Iscriviti ai prossimi webinar gratuiti

Come si articola il percorso

Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:

  • Durata triennale: il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità.
  • Ore di formazione: nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori.
  • Strumenti pratici: videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile.
  • Esperienza immersiva: il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto.
  • PCTO: su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM.

⏳ SCADENZE DA RICORDARE

  • Chiusura delle adesioni: le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il 30 ottobre 2026.
  • Periodo di svolgimento: da Novembre 2026 ad Aprile 2027.

Porta il progetto nella tua scuola

La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.

Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti:

  • E-mail: istituzionale@fondazionepatriziopaoletti.org
  • Telefono/Cellulare: 3929586855

Vai al percorso gratuito

Iscriviti al webinar introduttivo

Iscriviti ai prossimi webinar gratuiti

Didatticaviolenza a scuola

Metodo valenziale a scuola: come insegnarlo e quale approccio adottare?

Cristina Marino: “L’idea che i miei figli stiano otto ore seduti non mi rende serena. Non c’è un modo più smart di insegnare a un bambino?”

Mordere il cielo: insegnare è far emergere le emozioni

“La scuola sia casa sicura per il pensiero del bambino”: il saggio di Lucangeli per una didattica che valorizzi i talenti di ciascuno

Insegnamento negato: l’ingerenza del volontariato pubblico cancella il vero ruolo dei docenti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Visita fiscale docenti: Orari reperibilità, esenzioni e regole per uscire in malattia

Francesco Di Palma

Concorso docenti 2027, a chi sarà rivolto il bando? Che tipo di prove ci saranno? Le indiscrezioni

Redazione

Un 21enne diventa prof, la scuola lo chiama alle 8:30 per iniziare alle 11: “Volevo trovare un lavoro compatibile con gli studi”

Redazione

Carta Docente 2026, quando sarà attivata? Compra ora un corso e invia il buono in seguito, scopri come

Redazione
vai alla ricerca avanzata