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16.10.2026

Perché Rai Scuola ha chiuso davvero? Il racconto di Silvia Bencivelli a “Logos” – VIDEO

Valerio Musumeci
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Per anni è stato un punto di riferimento per il mondo dell’istruzione, fornendo un supporto essenziale per la didattica e l’insegnamento a scuola. Parliamo di Rai Scuola, che dal primo ottobre è stata “spenta” per lasciare spazio, sul canale 57, a “Italiana”, una nuova rete tematica pensata per valorizzare le eccellenze italiane. Una scelta che ha suscitato non poche polemiche, portando anche all’apertura di una petizione contro la chiusura del canale, che rappresenta una perdita significativa per la comunità.

Tra le protagoniste del dibattito c’è Silvia Bencivelli, giornalista, divulgatrice scientifica e conduttrice televisiva, a lungo collaboratrice di Rai Scuola (appena tornata in libreria con “Fake Land. Mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle”, Gallucci Bros Editore). Alcuni suoi post di “saluto” al canale sono diventati virali, e sono stati ripresi da quanti si sono schierati in difesa della rete, e contro la chiusura di una redazione che rappresenta un’eccellenza nel panorama della divulgazione scientifica italiana.

È proprio Bencivelli l’ospite della nuova puntata di “Logos. Storie e parole del mondo della scuola”, la rubrica di approfondimento di Tecnica della Scuola dedicata alle interviste ai protagonisti della cultura, dello spettacolo e dell’impegno civico. Con lei parleremo della chiusura di Rai Scuola, ma anche del ruolo della divulgazione nel nostro paese e dell’importanza di valorizzare le eccellenze anche in ambito scientifico. Seguiteci in diretta sul nostro canale YouTube e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.

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