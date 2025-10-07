Carta docente, 62 insegnanti compravano lavatrici e smartphone. Sasso (Lega) annuncia interrogazione parlamentare

Ennesima inchiesta relativa all’uso improprio della Carta del Docente: qualche giorno fa abbiamo scritto in merito a quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, tra il 2021 e il 2023. Qui ben 62 insegnanti, con la complicità del venditore, avrebbero acquistato smartphone ed elettrodomestici che, come è noto, non sono invece ammessi.

La truffa

Come? Pare che il venditore “convertisse” in “buoni spesa” gli importi della carta. In altre parole gli insegnanti avrebbero consegnato buoni della carta per 500 euro ricevendo in cambio un buono spesa di importo inferiore ma utilizzabile per ritirare una lavatrice o un frigorifero.

Il deputato della Lega, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione Rossano Sasso ha annunciato di voler andare a fondo: “Le notizie sull’inchiesta della Guardia di Finanza sull’uso improprio della Carta del Docente uscita su alcuni media destano forte preoccupazione. Chi tradisce la finalità educativa della Carta del Docente danneggia non solo le casse dello Stato, ma anche la dignità di chi la utilizza correttamente per migliorare le proprie competenze. Presenteremo un’interrogazione parlamentare per fare piena chiarezza”, ha annunciato.

Carta docente 2025, quando arriva?

Ottobre è arrivato ed ancora nessuna novità in merito alla Carta del Docente 2025. Ma quando sarà attivata? Molto probabilmente a metà mese.

L’anno scorso il bonus di 500 euro è stato reso disponibile per gli insegnanti a metà ottobre, per la precisione il 14, dopo un lungo mese di attesa: negli anni precedenti, per quasi un decennio è stato infatti attivato a settembre.

Quest’anno, inoltre, bisogna attendere innanzitutto un decreto, questa la novità rispetto al passato.

Il ministro Valditara si sarebbe lasciato scappare, qualche giorno fa, che la cifra rimarrà di 500 euro, anche se ancora nulla è certo.

Cosa acquistare con la carta Docente

La carta potrà essere utilizzata per l’acquisto di: