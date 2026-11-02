Carta Docente, oltre 580 commenti sul profilo Facebook della Tecnica: tra scioperi, stipendi e gite scolastiche, un ritratto della scuola oltre il bonus

Lo sfogo sul futuro della Carta del docente e la proposta di uno «sciopero bianco» accendono la discussione tra i lettori della Tecnica della Scuola. Dai commenti emerge uno spaccato parziale, vivace e contraddittorio di come viene vissuta la professione docente.

Tutto comincia con tre salti su un piede, bendati e possibilmente senza sudare. È la provocazione con cui una docente e scrittrice commenta sui social le indiscrezioni sulla possibile trasformazione della Carta del docente, con una riduzione dell’importo e nuovi vincoli di utilizzo.

Ma il suo intervento va oltre il bonus. Parla di stipendi, di gite scolastiche, di progetti retribuiti poco e tardi, di insegnanti che continuano a lavorare oltre il dovuto. E avanza una proposta: un anno di «sciopero bianco», rinunciando alle attività aggiuntive e limitandosi alle prestazioni contrattualmente previste.

Tecnica della Scuola riprende lo sfogo sulla propria pagina Facebook. Si apre una discussione che, tra commenti e risposte, arriva a 581 interventi, riconducibili a 531 nomi di profilo distinti.

Abbiamo riletto l’intero materiale cercando di individuare i temi ricorrenti, le posizioni espresse e le discussioni che si sviluppano tra i partecipanti.

Una precisazione è indispensabile: non siamo di fronte a un sondaggio, né a un campione rappresentativo dei docenti italiani. Non conosciamo la professione di tutti gli intervenuti, alcuni commentano più volte e la raccolta deriva dalla visualizzazione Facebook dei commenti «più pertinenti», che potrebbe averne esclusi altri. Inoltre, la stessa formulazione del post orienta inevitabilmente le risposte.

Possiamo però osservare, all’interno di questo specifico dibattito, uno spaccato interessante e in parte contraddittorio delle percezioni, delle preoccupazioni e delle rivendicazioni che attraversano la discussione sulla scuola.

Dalla Carta del docente agli stipendi: il bonus diventa un pretesto per parlare d’altro

Una prima analisi delle espressioni presenti nei 581 interventi individua 106 commenti che richiamano retribuzioni e questioni economiche, 97 che menzionano scioperi o mobilitazioni, 81 che fanno riferimento ad attività aggiuntive, progetti, incarichi o «sciopero bianco». I riferimenti espliciti alla Carta, al bonus o ad altri strumenti di welfare compaiono in 55 interventi.

Sono conteggi lessicali, non misure del consenso: le categorie possono sovrapporsi e un semplice «sono d’accordo» non viene attribuito automaticamente a una posizione.

Il risultato descrive comunque una caratteristica della discussione: dalla possibile modifica della Carta si passa rapidamente alla questione del trattamento economico degli insegnanti.

C’è chi vorrebbe eliminare i bonus e ottenere finalmente uno stipendio adeguato. Chi ricorda che la Carta ha permesso di acquistare libri e frequentare corsi di formazione. Chi lamenta di dover pagare personalmente fotocopie, materiali didattici, strumenti informatici. E chi, al contrario, contesta l’esistenza del beneficio o richiama presunti utilizzi impropri.

La Carta del docente finisce così per rappresentare qualcosa di più dei suoi 500, 400 o ipotetici 350 euro: diventa un simbolo del riconoscimento, o del mancato riconoscimento, della professionalità docente.

Gite, progetti e incarichi: la scuola si regge sul lavoro aggiuntivo?

«Niente gite, niente progetti, niente incarichi aggiuntivi», scrive un partecipante. Un altro racconta di aver già rinunciato da anni alle attività non obbligatorie. Un altro ancora sostiene che basterebbe attenersi al contratto per rendere evidente quanto lavoro viene svolto oltre le attività ordinarie.

L’espressione «sciopero bianco» ricorre come parola d’ordine, anche se viene utilizzata per indicare comportamenti diversi: dalla rinuncia volontaria agli incarichi aggiuntivi fino a proposte di astensione dal lavoro che richiederebbero ben altra valutazione sul piano delle regole.

Ma il confronto non è unanime.

Una voce ricorda che alcuni insegnanti accettano progetti e incarichi perché hanno bisogno di integrare uno stipendio insufficiente. Non sempre, dunque, si tratta di una disponibilità dettata dalla passione o dall’idea dell’insegnamento come missione.

È una delle osservazioni che rendono meno semplice il quadro: come rinunciare a un’attività scarsamente retribuita quando, nonostante tutto, quel compenso serve?

Scioperare oppure no: 80 euro che dividono

Il tema dello sciopero attraversa numerosi commenti e alimenta alcune delle discussioni più articolate. C’è chi dichiara di scioperare anche quando è l’unico nella propria scuola. Chi invita i colleghi a rinunciare a 70 o 80 euro per dare un segnale. Chi domanda polemicamente se esista una categoria di lavoratori che sciopera senza sacrifici.

Le risposte, però, introducono altre considerazioni.

Per qualcuno 80 euro non sono affatto una cifra trascurabile, soprattutto quando bisogna sostenere mutui, affitti e spese familiari. Altri ritengono inefficace lo sciopero di una sola giornata. Qualcuno osserva che la chiusura di una scuola può essere accolta dagli studenti come un giorno di vacanza, mentre la trattenuta economica rimane.

Emergono anche richieste di scioperi più lunghi, critiche alla frammentazione delle iniziative sindacali e proposte di organizzazione autonoma.

Un dibattito che mostra come la disponibilità a protestare e la scelta delle forme della protesta non coincidano necessariamente.

«Non siamo uniti» è una delle espressioni ricorrenti. La si ritrova accompagnata da scoraggiamento, autocritica, indignazione, qualche volta sarcasmo.

Eppure la discussione offre anche un piccolo esempio delle ragioni di questa difficoltà.

Ci si divide sugli scioperi, sulla responsabilità dei sindacati, sull’efficacia delle mobilitazioni, sulle scelte dei governi attuali e precedenti. Persino le differenze tra scuole del Trentino-Alto Adige e scuole di altre regioni diventano motivo di confronto, con testimonianze, domande, precisazioni e contestazioni.

I commenti assumono talvolta toni molto aspri. Non mancano attacchi personali, giudizi sui colleghi e interventi di carattere esplicitamente politico.

Accanto a questi, però, si trovano racconti più articolati, nei quali emergono le difficoltà quotidiane dell’insegnamento e il rapporto tra lavoro, famiglia, retribuzione e responsabilità educativa.

Professione? Missione? Una domanda che attraversa il dibattito

Ma cosa significa insegnare?

Da una parte ci sono interventi che rivendicano il diritto a non svolgere attività aggiuntive non adeguatamente riconosciute. Dall’altra affiora la preoccupazione per ciò che studenti e famiglie potrebbero perdere se venissero meno progetti, laboratori, visite didattiche e altre iniziative.

Qualcuno racconta di continuare a mettere al centro gli studenti, pur avendo rinunciato alle attività extra. Altri sostengono che un insegnante debba poter difendere i propri diritti anche per offrire un esempio educativo.

È qui che una discussione nata da un’indiscrezione economica tocca una questione più profonda: dove termina la responsabilità professionale e dove comincia quella disponibilità personale che, nel tempo, rischia di essere considerata scontata?

Uno specchio parziale, che merita di essere osservato

I 581 interventi non ci dicono che cosa pensano i docenti italiani. Non permettono di stabilire quanti siano favorevoli allo sciopero bianco, quanti contrari alle modifiche della Carta o quanti abbiano effettivamente rinunciato agli incarichi aggiuntivi.

Raccontano ciò che è accaduto in una specifica discussione, provocata da un post dal tono dichiaratamente polemico e alimentata da persone che hanno scelto di intervenire pubblicamente.

Eppure, tra le battute sui tre salti bendati, le invocazioni allo sciopero, i racconti delle fotocopie pagate di tasca propria e le discussioni sugli 80 euro di trattenuta, si intravedono questioni che meritano attenzione.

Il rapporto fra retribuzione e impegno, la percezione del proprio valore professionale, il peso delle attività aggiuntive, la fiducia nelle forme di rappresentanza, la difficoltà di conciliare responsabilità educativa e tutela delle proprie condizioni di lavoro.

Tutto questo emerge da una discussione che avrebbe dovuto riguardare principalmente la Carta del docente.

Forse è proprio questo il suo aspetto più significativo: si comincia parlando di un bonus e si finisce per discutere di che cosa significhi oggi fare l’insegnante.

Ho mantenuto intenzionalmente un tono di cronaca e osservazione, con alcuni dettagli di colore provenienti dai commenti, senza trasformare lo sfogo iniziale in una tesi da dimostrare. I dati riguardano gli interventi, non le persone, e le differenze di opinione sono parte integrante della restituzione.