Voto palese nel Collegio Docenti online: è valido e come si conta? Risponde Eligo eVoting

Con il Collegio Docenti sempre più spesso a distanza o in forma ibrida, molte scuole si chiedono se un voto espresso online valga quanto l’alzata di mano in aula. La risposta è sì: il voto palese nel Collegio Docenti online è valido se, nel rispetto degli adempimenti normativi previsti, il Regolamento d’Istituto disciplina le attività deliberative a distanza, lo strumento rispetta i requisiti tecnico-organizzativi indicati dal MIM e sono garantiti identificazione degli aventi diritto, unicità del voto e documentazione degli esiti.

Nella pratica, le criticità raramente dipendono dalle regole: nascono dal modo in cui il voto viene raccolto, contato e verbalizzato. Ecco quando si usa il voto palese, come si conta e cosa scrivere nel verbale.

Ne parla Eligo eVoting, piattaforma di voto elettronico attiva da più di 20 anni nella gestione di elezioni e votazioni per organizzazioni pubbliche e private.

Voto palese o segreto: quando si usa l’uno e quando l’altro?

Nel Collegio Docenti il voto palese è la regola. L’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 297/1994 prevede il voto segreto solo quando si tratta di persone. Si vota quindi in modo palese sulle delibere relative al PTOF, sul piano annuale delle attività, sui criteri per le Funzioni Strumentali, sull’adozione dei libri di testo e sulla costituzione di commissioni.

Si vota a scrutinio segreto quando il Collegio sceglie tra persone, per esempio nell’elezione dei docenti del Comitato di valutazione. Lo stesso punto può richiedere entrambe le modalità: si istituisce una commissione con voto palese; l’eventuale elezione o scelta nominativa dei componenti avviene a scrutinio segreto.

La distinzione conta anche per gli strumenti online: nel voto palese il legame tra docente e voto va conservato, nel voto segreto deve essere impossibile ricostruirlo.

Il voto palese nel Collegio Docenti online è valido?

Sì, il voto palese nel Collegio Docenti online è valido se la seduta a distanza è prevista dalle regole dell’istituto e se la scuola può dimostrare chi ha votato e come. L’art. 44 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 consente le attività collegiali a distanza tramite Regolamento d’Istituto e, per quelle deliberative, rinvia ai criteri del Ministero dell’Istruzione e del Merito, definiti nell’Allegato tecnico trasmesso con la Nota n. 3803 del 30 giugno 2026. Le condizioni sono tre.

Un regolamento per le sedute telematiche, che indichi quali sedute si possono svolgere online, con quali strumenti e come si accertano presenza e voto.

L’identificazione certa dei docenti. Un nome in videoconferenza, modificabile da chiunque, non basta. Servono identità digitali univoche e non condivise e un sistema di autenticazione adeguato, ad esempio mediante credenziali personali oppure, ove previsti, SPID, CIE o SSO. Il sistema deve inoltre impedire che lo stesso avente diritto voti più volte. Lo strumento adottato deve inoltre rispettare i requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’Allegato tecnico MIM.

La verifica del quorum. Per l’art. 37 la seduta è valida con la metà più uno dei componenti in carica e le delibere passano a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Il numero legale deve sussistere nel momento in cui si delibera: nelle sedute online occorre quindi poterne verificare la permanenza, gestendo ingressi, uscite e disconnessioni. Chi era collegato all’appello può essersi disconnesso un’ora dopo. In caso di parità prevale il voto del presidente, come previsto dall’art. 37.

Per approfondire modalità di voto, maggioranze e verbalizzazione è disponibile la guida alle votazioni del Collegio Docenti.

Gli errori più comuni nel voto palese a distanza

L’utilizzo di strumenti non adeguati può creare criticità e contestazioni nel voto palese nel Collegio Docenti online. Ecco gli errori da evitare.

Voti in chat. “Favorevole”, “ok”, “+1” sparsi tra decine di messaggi, a volte scritti fuori tempo. Se un docente scrive due volte, non è chiaro quale voto valga.

Reazioni e mani alzate. Possono rendere difficile distinguere favorevoli, contrari e astenuti e non sempre consentono di conservare una registrazione nominativa ed esportabile dei voti.

Conteggi approssimativi. “La maggioranza è evidente” non è un esito verbalizzabile: in caso di impugnazione servono i numeri di favorevoli, contrari e astenuti.

Astenuti confusi con gli assenti. Chi non risponde si è astenuto o è uscito? L’astenuto concorre al numero legale, l’assente no. Ai fini della maggioranza, nella prassi scolastica gli astenuti sono di norma esclusi dai voti validamente espressi: confondere le due categorie può falsare sia il numero legale sia l’esito.

Voti nominativi non documentabili. Non esiste un obbligo generale di riportare a verbale i nomi di tutti i contrari, ma il regolamento può prevederlo e ogni componente può chiedere che la propria posizione sia verbalizzata. Se lo strumento registra solo i totali, in questi casi la scuola non ha modo di documentare le singole espressioni di voto.

Cosa deve riportare il verbale

Per ogni voto palese nel Collegio Docenti online il verbale dovrebbe indicare:

modalità della seduta e strumento usato per il voto;

presenti al momento della votazione e conferma del numero legale;

testo della proposta;

esito, con il numero di favorevoli, contrari e astenuti;

nomi dei contrari e degli astenuti, quando previsto dal regolamento, ed eventuali dichiarazioni di voto che i singoli docenti chiedono di mettere a verbale;

eventuale applicazione della regola sulla parità.

Conviene allegare il report dello strumento di voto, con data e ora di apertura e chiusura: il segretario trascrive i numeri da un documento agli atti, non da una chat.

Come Eligo eVoting gestisce il voto palese

«Nel voto palese il problema non è votare online, ma poter dimostrare dopo chi ha votato e come. Per questo il verbale dovrebbe basarsi su un report agli atti, non su una chat o su un conteggio a occhio», spiega Irene Pugliatti, CEO di Eligo.

Per il voto palese nel Collegio Docenti online, Eligo separa la votazione dalla videoconferenza: si discute sullo strumento abituale, si vota su una scheda dedicata.

Voto nominativo e tracciato. Ogni docente accede con credenziali personali, SPID o CIE e vota una sola volta per scheda. Le opzioni Favorevole, Contrario e Astenuto permettono di registrare esplicitamente anche le astensioni, distinguendole dalle assenze. In modalità palese ogni preferenza resta associata al nome del docente. Durante la votazione si vede in tempo reale quanti aventi diritto hanno votato, mentre la valutazione del quorum resta a chi presiede.

Esito immediato. Chiusa la votazione, lo scrutinio è generato dalla piattaforma e il risultato è subito disponibile, senza contare mani o messaggi.

Report pronto per il verbale. Report di affluenza e scrutinio, documenti riepilogativi delle votazioni e, nel voto palese, dettaglio nominativo delle preferenze ove previsto dalla configurazione. I documenti sono firmati digitalmente e possono essere sottoposti a marcatura temporale.

Oltre al voto palese, Eligo eVoting gestisce anche il voto segreto, previsto quando il Collegio si esprime su persone. Chi sta valutando uno strumento per il proprio istituto può consultare la piattaforma Eligo per le votazioni degli organi collegiali scolastici.

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