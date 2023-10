Carta docente, per i supplenti fino al 31 agosto il bonus dovrebbe essere disponibile entro novembre

Carta docente, per i supplenti fino al 31 agosto il bonus dovrebbe...

Buone notizie per il personale docente supplente con contratto fino al 31 agosto: secondo quanto riporta la FLC CGIL, il sistema dovrebbe andare in linea entro novembre e quindi i precari in questione dovrebbero vedersi accreditare la cifra – 500 euro – sulla propria carta del docente.

Al momento, infatti, ricordiamo che la nuova edizione di Carta del Docente (a. s. 2023/2024), attiva dal 27 settembre scorso, riguarda i soli docenti di ruolo.

Quindi, l’attivazione del bonus 500 euro per l’autoformazione e l’aggiornamento ha interessato finora esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato. Sono rimasti esclusi gli insegnanti con contratto di supplenza fino al 31 agosto, che erano invece stati inseriti tra i beneficiari della Carta del Docente dal Decreto Salva Infrazioni.