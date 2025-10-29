Carta docente per supplenze brevi e saltuarie: come ottenerla

In seguito alla recentissima sentenza della Corte di Giustizia europea, anche i docenti precari che abbiano svolto incarichi di docenza a tempo determinato, di durata breve e saltuaria, hanno diritto ad ottenere il bonus docente di 500 euro all’anno per la formazione dei docenti.

Infatti, il Giudice europeo ha riconosciuto il diritto alla Carta docente anche per quei docenti che abbiano ottenuto incarichi di docenza brevi (e quindi non necessariamente per l’intero anno scolastico o al 30 giugno), ribaltando le precedenti decisioni della Corte di cassazione che, invece, non aveva ritenuto accoglibile la richiesta del bonus per i contratti brevi.

Pertanto, tutti i docenti che abbiano svolto incarichi di docenza breve e saltuaria, anche da Graduatoria di Istituto, possono richiedere l’attribuzione della Carta Docente per ciascun anno scolastico a partire dall’a.s. 2020/2021, aderendo ai ricorsi patrocinati dall’avv. Guido Marone.

Per richiedere come ottenere la Carta Docente, quindi, è possibile ricevere tutte le informazioni utili compilando il form a questo indirizzo: https://www.leggescuola.it/ricorsi/carta-docente-tds/

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO