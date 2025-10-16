Carta docente, quando arriva? Estesa ai precari e ad altri beni: le novità nel Dl Maturità, entro quando diventerà legge?

Prosegue l’iter del decreto n. 127, del 9 settembre scorso, contenente “misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”. Ieri, 15 ottobre, sono stati approvati molti emendamenti in Senato.

Ci sono importanti novità in merito alla carta del docente, il bonus di 500 euro per i docenti, istituito dalla legge 107 del 2015. Queste sono contenute nell’emendamento 3.100 al Decreto Legge.

Carta docente, l’emendamento

L’emendamento, come riporta anche Il Sole 24 Ore, prevede varie misure:

Si estende l’applicazione della Carta ad altri 190mila precari: si parla di assegnarla a supplenti annuali ma anche a quelli con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nonché al personale educativo.

nonché al personale educativo. A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, la Carta potrà essere utilizzata per l’acquisto di hardware e software, esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale . Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/26, possono utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico 2025/26 e, successivamente, con cadenza quadriennale;

. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/26, possono utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico 2025/26 e, successivamente, con cadenza quadriennale; La Carta potrà essere utilizzata per l’ acquisto di servizi di trasporto di persone;

Sarà un decreto interministeriale, da emanare ogni 30 gennaio, a definire i criteri e le modalità di assegnazione della carta e a dividerne annualmente l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti aventi diritto.

La proposta copre, per ora, anche il prossimo anno scolastico e sarà oggetto, come spiegano i tecnici, di una specifica voce di spesa da 500 euro per ogni prof. Dal 2025/26 potrà poi essere stabilizzata a valere sulle risorse ordinarie.

Il Decreto legge in questione dovrà essere convertito in legge entro l’8 novembre.

Carta docente 2025, quando arriva?

Ormai è sicuro: ottobre è arrivato ed ancora nessuna novità in merito alla carta del docente 2025. Ma quando sarà attivata? Molto probabilmente tra pochissimo, visto che si è sbloccata.

L’anno scorso il bonus di 500 euro è stato reso disponibile per gli insegnanti a metà ottobre, per la precisione il 14, dopo un lungo mese di attesa: negli anni precedenti, per quasi un decennio è stato infatti attivato a settembre.

Quest’anno, inoltre, bisogna attendere innanzitutto un decreto, questa la novità rispetto al passato.

Gli emendamenti

Gli emendamenti tradotti in legge, approvati poche ore prima dalle Commissioni di competenza, riguardano anche la conferma delle immissioni in ruolo direttamente da prima fascia Gps sostegno (disco rosso invece ancora una volta per le classi di concorso); la perdita di due membri, uno interno e uno esterno, agli esami di maturità, che quindi dal 2026 prevederà non più sei ma solo quattro commissari più il presidente.

Tra le novità approvate a Palazzo Madama c’è poi la proroga di un anno dei corsi Indire per acquisire la specializzazione su sostegno, sempre rivolti a triennalisti e a chi ha già svolto corsi analoghi lo scorso anno però all’estero; inoltre, sempre alla maturità, il colloquio si svolgerà su quattro discipline individuate dal Ministero a gennaio e non si potrà superare l’esame se non si sostiene la prova orale; allungata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per i docenti tecnico-pratici di partecipare ai concorsi ordinari solo con il diploma di maturità.