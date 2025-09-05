Case del Maestro, bando INPS per i soggiorni invernali: domande dall’8 al 25 settembre 2025

L’INPS ha pubblicato anche quest’anno il bando di concorso Soggiorni invernali presso le Case del Maestro.
Beneficiari sono il dipendente o il pensionato iscritti alla Gestione assistenza magistrale.
Le Case del Maestro presso le quali si svolgeranno i soggiorni sono le seguenti:
• Casa del Maestro di Fiuggi (Frosinone): 146 posti letto;
• Casa del Maestro di Roma – Piazza dei Giuochi Delfici (Roma): 94 posti letto;
• Casa del Maestro di Lorica di Pedace (Cosenza): 98 posti letto;
• Casa del Maestro di Silvi Marina (Teramo): 132 posti letto;
• Casa del Maestro di San Cristoforo al Lago (Trento): 73 posti.
La durata del soggiorno è di dieci giorni (nove notti), ricompresi nel periodo dal 27 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, con pensione completa e servizi accessori.
Le domande possono essere trasmesse dalle ore 12 dell’8 settembre alle ore 12 del 25 settembre 2025.