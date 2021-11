Casi Covid, in Sicilia più lavoro rispetto allo scorso anno scolastico

In qualità di referente scolastico covid 19, a seguito di una mia segnalazione di un caso positivo in una classe secondo le indicazioni previste nella Nota tecnica prot. 1218 del 6/11/2021, riceviamo in risposta dall’Ufficio del Commissario Ad Acta per l’Emergenza Covid nella quale si legge: “Si rappresenta che, come già comunicato al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale in data 14/11/2021, nelle more della redazione delle disposizioni standardizzate previste al punto 1) delle “indicazioni operative” di cui alla Circolare a firma congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0050079-03/11/2021 di condivisione del documento predisposto dall’ISS e in attesa di riscontro da parte dei predetti Ministeri ai quesiti formulati in ordine alle problematicità riscontrate nell’attuazione della nuova procedura di gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, si attua la precedente procedura prevista dalle indicazioni operative rese con nota dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot. 0033108 del 24/09/2020”.

Quindi in Sicilia nulla è cambiato rispetto allo scorso A.S.? In realtà, una cosa è cambiata, ulteriore lavoro per il referente scolastico covid19. Infatti si legge: “al fine di poter provvedere alla determinazione delle misure specifiche per tutti i contatti scolastici, è necessario compilare, in tutte le sue parti, ed inoltrare alla scrivente struttura il file allegato, contenente tutte le informazioni anagrafiche e di contatto necessarie per le comunicazioni successive.”

In altre parole, mentre lo scorso anno scolastico si procedeva ad una segnalazione dettagliata con allegati elenchi alunni e esito tampone positivo, adesso viene richiesto anche di compilare un file excel nel quale scrivere nell’ordine “ALUNNO POSITIVO-DATA ULTIMO CONTATTO CON CASO POSITIVO-DATA TAMPONE-DATA DATA INIZIO SINTOMI-COMUNE-ISTITUTO SCOLASTICO-CLASSE-TIPOLOGIA CONTATTO-COGNOME-NOME-DATA DI NASCITA-LUOGO-CODICE FISCALE-COMUNE DOMICILIO-INDIRIZZO-EMAIL-TELEFONO.” Ditemi voi se è ragionevole tutto questo e se, invece, non siamo ai limiti di una e incomprensibile “molestia burocratica”.

Rosolino Cicero