Castellana (Gilda): “Termina un anno scolastico agrodolce. Precariato, stipendi bassi, violenza e scarsi investimenti i nodi irrisolti”

In un video pubblicato sui social, il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana fa il punto sull’anno scolastico appena concluso e un pronostico sugli obiettivi che occorre perseguire per quello che verrà:

“Quest’anno scolastico 2024/25 sta per volgere al termine, il bilancio è agrodolce. Di dolce c’è la qualità degli insegnanti, la voglia di dare amore alla scuola, ai propri studenti, l’amore per questa professione che comunque ancora riesce a garantire una qualità d’insegnamento dovuta solo ed esclusivamente alla buona volontà della categoria, ma il resto è amaro.

Tanti nodi sono rimasti irrisolti, il precariato ancora attanaglia la scuola, è poi c’è una emergenza che è quella stipendiale. Gli stipendi degli insegnanti sono bassi, bassissimi soprattutto rispetto al ruolo sociale che noi abbiamo. E il grido di disperazione in alcune scuole per la violenza continua perpetrata sugli insegnanti. Violenza che può essere fisica, abbiamo visto casi eclatanti, ma anche violenza verbale. E poi scarsi investimenti nella scuola, ora si parla di armarci, ma la vera arma è la cultura, solo così possiamo prevenire nuove guerre e dobbiamo intervenire e investire in scuola e istruzione perché solo preparando nuove menti vivremo in una società migliore”.