Catania G20, il ministro Bianchi in conferenza stampa. DIRETTA martedì 22 ore 17:20

A Catania si svolgerà il G20 dei ministri dell’Istruzione e del Lavoro, martedì 22 giugno, sotto la Presidenza dell’Italia. La conferenza stampa, aperta ai giornalisti, dovrebbe tenersi a partire dalle 17:20. La Tecnica della Scuola seguirà l’evento con il direttore Alessandro Giuliani e il vice direttore Reginaldo Palermo.

Si parlerà di povertà educativa alla luce di quanto accaduto in questi ultimi due anni di pandemia, e nel pomeriggio, insieme ai Ministri del Lavoro, si discuterà della transizione dal mondo dell’Istruzione a quello del lavoro.

Cos’è il G20

Il G20 è il forum internazionale che riunisce le principali economie del mondo. I Paesi che ne fanno parte rappresentano più dell’80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione del pianeta.

Nel 1999, a seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle Finanze del G7 annunciarono la creazione del “Gruppo dei 20”, con l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi nelle discussioni sull’economia e la finanza globale.

I Paesi membri

I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del G20.

La povertà educativa

Nel corso dei lavori della Presidenza italiana, il Gruppo di lavoro Istruzione si è concentrato, in primo luogo, sulle politiche e sugli interventi messi in atto per contrastare la crisi educativa causata dall’emergenza sanitaria, come ad esempio tutte le forme di didattica blended che hanno consentito di coniugare la didattica in presenza con quella a distanza. Inoltre, sono state condivise le misure adottate dai Paesi G20 per mitigare le disuguaglianze e la povertà educativa, per ridurre i divari digitali e contrastare la dispersione scolastica. Tale lavoro ha condotto alla stesura di un rapporto sulle esperienze pilota attivate e sulle buone pratiche.

Andando ad analizzare nel dettaglio la dimensione maggiormente legata all’alfabetizzazione digitale, un’indagine di Save the children ha rivelato che circa il 10% degli studenti che hanno partecipato all’indagine pilota non è in grado di riconoscere una password di sicurezza media o elevata. L’11% invece non sa condividere uno schermo durante una chiamata con zoom. Il 32.8% non è invece capace di inserire un link interattivo in un file di testo ed il 29.3% di scaricare un documento condiviso da un insegnante sulla piattaforma della scuola.

DaD in lockdown

Quanto alla DaD, alcuni minori che vivono in famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-economico, pare abbiano dovuto studiare in abitazioni sprovviste di connessione veloce, o affollate, facendo i conti con la mancanza di tranquillità, che crea un ulteriore svantaggio. Si stima che nel nostro Paese circa il 41,9% dei minori abbia vissuto il periodo di lockdown in abitazioni sovraffollate.