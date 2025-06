Cattedre oltre le 18 ore: una prassi silenziosa che solleva interrogativi

Negli ultimi anni, una prassi sempre più diffusa negli Ambiti Territoriali Scolastici (ATS) sta modificando la struttura delle cattedre nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per ottimizzare gli organici di diritto ed evitare ore residue, si assiste alla formazione di cattedre che superano le 18 ore settimanali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale docente. Cattedre da 20, 22 e persino 24 ore stanno diventando la norma, garantendo così una copertura immediata delle classi fin dall’inizio dell’anno scolastico.

Questa strategia, pur risolvendo l’annoso problema delle classi scoperte, solleva non poche perplessità riguardo al rapporto di lavoro dei docenti. Gli artt. 43 e 44 del CCNL 2019/21, infatti, stabiliscono chiaramente un orario di servizio di 18 ore settimanali per l’attività di insegnamento, a cui si aggiungono 40+40 ore annuali per le attività funzionali all’insegnamento. La creazione di cattedre “maggiorate” sembra configurarsi come una sorta di anticamera a un potenziale aumento generalizzato dell’orario di lavoro per tutti i docenti, una discussione che in passato ha animato il dibattito pubblico, ipotizzando un incremento fino a 24 ore settimanali.

Ciò che colpisce è l’apparente accettazione di queste cattedre da parte dei docenti. Sebbene la normativa vigente preveda la possibilità di superare le 18 ore solo in casi eccezionali e per salvaguardare l’unitarietà dell’insegnamento (ad esempio, per completare un orario di cattedra), la prassi attuale sembra estendersi ben oltre tali casistiche. In particolare, nella scuola secondaria di primo grado, materie con un monte ore di 2 ore per classe vengono spesso integrate per raggiungere le 20, 22 o 24 ore.

Questo fenomeno, anche se può sembrare vantaggioso nell’immediato per la stabilità delle cattedre, potrebbe in realtà aprire la strada a una normalizzazione di orari di lavoro più gravosi, mantenendo invariato il trattamento economico. La preoccupazione è che questa prassi diventi consuetudine, portando un domani a un’ufficializzazione delle cattedre a 24 ore (o più) per tutti, magari senza un adeguato riconoscimento economico.

Riflessioni e possibili azioni

È fondamentale che i docenti riflettano attentamente prima di accettare cattedre che superano le 18 ore contrattuali. Sebbene la necessità di lavorare e la precarietà del mondo della scuola possano spingere ad accettare tali condizioni, è importante considerare le implicazioni a lungo termine. Rifiutare cattedre che vanno oltre il monte ore previsto dal CCNL, a meno che non rientrino nei casi eccezionali di salvaguardia dell’unitarietà dell’insegnamento, potrebbe rappresentare un segnale forte e contribuire a contrastare questa deriva.

Questa posizione, seppur apparentemente penalizzante nel breve periodo (ad esempio, per la perdita di alcune ore), potrebbe in realtà preservare la dignità professionale e le condizioni di lavoro di tutti i docenti nel futuro. Inoltre, una minore accettazione di cattedre “maggiorate” aprirebbe le porte a un maggior numero di spezzoni, creando così opportunità lavorative per altri docenti precari, ricordando quanto fosse preziosa anche la singola ora per accumulare punteggio e acquisire esperienza.

Pertanto, questa situazione ci invita a una riflessione collettiva sul futuro della professione docente: siamo disposti a sacrificare le nostre condizioni contrattuali per un’apparente ottimizzazione degli organici? Per un tornaconto personale? Oppure, è il momento di far valere i nostri diritti per preservare la qualità del nostro lavoro e tutelare le future generazioni di insegnanti?

Alessandro Ruffino, dirigente provinciale Gilda degli Insegnanti Siracusa