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19.08.2026

Cattedre vacanti, a Roma quasi 3.500, l’80% del Lazio. Comanda la scuola primaria

Daniele Di Frangia
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Sono quasi 3.500 le cattedre vacanti a Roma per il nuovo anno scolastico. Il dato è riportato dal Messaggero e da SkyTg24. Si tratta di un numero che rappresenta tutti i gradi di scuola, dall’infanzia alle superiori e significa l’80% dei 4.356 posti previsti nel Lazio.

La maggior parte dei posti è nella scuola primaria (1.748 posti), alla secondaria di secondo grado sono 952, alla secondaria di primo grado 467, alla scuola dell’infanzia 302.

Il grosso dei posti del Lazio, come detto, si concentra sulla Capitale. A Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo sono 887 i posti totali.

Le disponibilità, come riporta SkyTg24, dovranno ora trasformarsi in ingressi effettivi attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi e di quelle ad esaurimento, secondo la ripartizione fissata dall’Ufficio scolastico regionale.

LazioPosti vacantiRoma

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