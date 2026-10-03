Registrati
Diretta video

Ricostruzione di carriera, il riallineamento e le fasce stipendiali

guarda
Attualità
03.10.2026
Aggiornato alle 15:58

Decreto scuola “dimentica”il principio costituzionale “la scuola è aperta a tutti”. Esame al via il 7 ottobre al Senato

Reginaldo Palermo
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Inizierà mercoledì 7 ottobre alle 9.30 presso la Commissione Cultura l’esame della “Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca”: titolo lunghissimo che indica di fatto il decreto scuola di cui si è molto parlato in questi giorni.

La Commissione, al termine dei lavori, dovrà riferire in aula, non dopo aver raccolto i pareri delle commissioni 1ª (Affari  costituzionali), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), e quella sulle Questioni regionali e del Comitato per la legislazione.
Successivamente il provvedimento sarà trasmesso alla Camera dei deputati per l’approvazione definitiva fissata non oltre il 29 novembre.
Come avevamo già segnalato fin da subito l’articolo 1 del decreto si apre con un riferimento a tre articoli della Costituzione, il 33, il 77 e l’87.
Quest’ultimo riguarda le prerogative del Presidente della Repubblica, il 77 è quello che consente al Governo di adottare decreti legge in via d’urgenza.
Si cita poi l’articolo 33 che riguarda il compito dello Stato di definire le norme generali sull’istruzione.
E’ molto curioso, però, che non si faccia riferimento  all’articolo successivo che, come è noto, si apre con le parole “la scuola è aperta a tutti” che dovrebbe rappresentare il faro, la guida del provvedimento in particolare per quanto riguarda le norme relative agli alunni stranieri.

Alunni stranieriCostituzione italianadecreto legge scuola 2026

Decreto scuola: se il bambino straniero di 4 anni non parla bene l’italiano bisognerà segnalare i genitori ai servizi sociali? Secondo l’art. 12 potrebbe essere così

Integrazione: gli investimenti si misurano con i numeri

Il decreto legge 170 sulle misure per la scuola è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Confermato il tetto del 30% di alunni stranieri. Professionali e tecnici diventano licei – TESTO

Decreto scuola 170: tetto del 30% di stranieri come già annunciato; la classe di iscrizione non sarà determinata dall’età anagrafica ma verrà decisa dal collegio dei docenti

Integrazione, Valditara: “Quasi 185mila stranieri nei corsi di italiano, mai così tante risorse per i CPIA”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Movimento Docenti Idonei Esclusi: unire idonei e precari GPS

Redazione

Fotografa infiltrazioni in aula e viene sanzionato, il caso arriva al Quirinale: “Bisognerebbe ringraziarlo e non punirlo”

Redazione

San Francesco 4 ottobre 2026, festa nazionale: celebrazioni ad Assisi con Mattarella e Zuppi

Aluisi Tosolini

Decreto scuola “dimentica”il principio costituzionale “la scuola è aperta a tutti”. Esame al via il 7 ottobre al Senato

Reginaldo Palermo
vai alla ricerca avanzata