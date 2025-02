CCNI 2025/2028 Mobilità docenti. Titoli valutabili al fine del trasferimento a domanda e per l’individuazione dei perdenti posto

In attesa che sia emanata l’O.M. per la mobilità a domanda e per l’individuazione dei perdenti posto, il CCNI ha disposto, nell’allegato 2, oltre alla valutazione dei titoli di servizio e dei motivi di famiglia, l’elenco dei titoli generali valutabili sia per i trasferimenti a domanda sia per l’individuazione dei perdenti posto.

Titoli valutabili

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda. Mentre i titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia.

Massimo punteggio dei titoli

Il massimo punteggio raggiungibile per i titoli, oltre al punteggio per il servizio e per le esigenze di famiglia, è pari a 25 punti.

Titoli previsti e relativi punti

• Punti 12 per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza;

• Fino a un massimo di punti 3 per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame;

• Per tutti gli altri titoli previsti dalla tabella A3 dell’allegato 2, così come specificato nella nota in calce alla tabella, il massimo del punteggio attribuibile, è di 10 punti.