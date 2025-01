Cedolino docenti gennaio 2025, c’è l’anticipo del rinnovo del CCNL 2022-2024. È pari a 6,7 volte l’indennità di vacanza contrattuale.

Nel cedolino dei docenti di ruolo di ogni ordine e grado del mese di gennaio 2025, c’è l’anticipo del rinnovo del CCNL scuola 2022-2024. Tale anticipo consiste in un aumento di 6,7 volte dell’indennità di vacanza contrattuale già presente in via ordinaria. Il codice della competenza fissa, riferita all’anticipo del rinnovo contrattuale, è 975/K78 ed ammonta ad un a cifra mensile compresa tra 58,36 e 116,65 euro, calcolo sempre fatto al lordo.

Tabella per il comparto scuola

Di seguito riportiamo la tabella ufficiale della Ragioneria Generale dello Stato riferita all’indennità di vacanza contrattuale (IVC) del comparto scuola.

Per fare un esempio, possiamo dire che un docente laureato della scuola secondaria di II grado che si trova in classe stipendiale 28, nel cedolino di gennaio 2025 riceverà 94,47 euro lorde di anticipo mensile per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024. Tale cifra scaturisce da un semplice prodotto tra la quota di indennità di vacanza contrattuale, che per l’esempio precedente è 14,10 euro, è il fattore 6,7 (14,10 x 6,7= 94,47).

La legge dell’anticipo contrattuale

È importante ricordare che l’anticipo del rinnovo dei contratti pubblici, quindi anche per il comparto scuola e per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado, è previsto ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145. Inoltre giova ricordare che per effetto della legge di bilancio 2024, l’anticipo del rinnovo contrattuale 2022-2024, scaduto e ancora non rinnovato, era stato previsto proprio dall’art. 1, commi 27, 28 e 29 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Nuova vacanza contrattuale ad aprile 2025

Nemmeno si è aperta la contrattazione per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024 che, fra poco meno di tre mesi, ad aprile 2025 entreremo nella vacanza contrattuale per non avere avviato nemmeno il CCNL scuola 2025-2027. Questa nuova indennità di vacanza contrettuale si andrà a cumulare a quella già esistente del CCNL 2022-2024 e sarà prevista l’erogazione di un’altre indennità vacanza contrattuale. Tale indennità corrisponderà allo 0,6% degli stipendi tabellari dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e all’1% dal 1° luglio 2025.